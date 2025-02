GIS 2025 : उज्जैन में 3300 हेक्टेयर जमीन पर बनेगी धार्मिक सिटी, सीएम मोहन यादव ने बताया पूरा प्लान

How is a new Pope elected: दुनियाभर के कैथोलिक ईसाई समुदाय के धर्मगुरु 88 वर्षीय 266वें पोप फ्रांसिस का स्वास्थ्य काफी खराब है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार दिखाई दिया है, लेकिन उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर नहीं है। इस बीच, अगले पोप के चुनाव की भी चर्चाएं भी होने लगी हैं।