पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मोबाइल हैक, विधायकों से मांगे 10-10 लाख रुपए

Firing on two murder accused in Rajasthan : राजस्‍थान के भरतपुर जिले में बुधवार दोपहर लगभग 12 बदमाशों ने हत्‍या के एक मामले के 2 आरोपियों पर गोलीबारी की, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना उस समय हुई, जब पुलिस का एक दल इन आरोपियों को रोडवेज की एक बस से जयपुर से भरतपुर लेकर जा रहा था।