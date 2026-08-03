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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: भोपाल , Monday, 3 August 2026 (23:24 IST)

विधानसभा चुनाव की तुलना में मिले ज्यादा वोट, दतिया उपचुनाव पर बोले सीएम डॉ. यादव

कहा- अगला चुनाव और ताकत से लड़ेंगे, यादव ने शिरोधार्य किया उप-चुनाव का परिणाम

Datia Bypoll Result
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (23:27 IST)
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Datia Bypoll Result CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के दतिया उप-चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जबकि, भाजपा चुनाव हार गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस परिणाम को शिरोधार्य किया है। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा-लोकसभा-राज्यसभा चुनावों में ऐतिहासिक सफलता मिली है। भविष्य में बीजेपी और ताकत से चुनाव लड़ेगी। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया से कहा कि दतिया विधानसभा सीट पहले कांग्रेस के पास थी। इस उपचुनाव में भाजपा को विधानसभा चुनाव की तुलना में 1700 अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 

भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उपचुनाव का जनादेश हम शिरोधार्य करते हैं। आने वाले चुनावों में हम और अधिक ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और विजय प्राप्त करेंगे।
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