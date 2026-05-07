गुरुवार, 7 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Congress massive blockade, road blockade at 747 places
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : गुरुवार, 7 मई 2026 (13:27 IST)

कांग्रेस का महाजाम, मप्र के 11 जिलों में 747 स्थानों पर चक्काजाम, भारी पुलिस तैनात, कहीं एंबुलेंस तो कहीं बारातें फंसी

इंदौर में कांग्रेस प्रदर्शन में बोले जीतू पटवारी, ये तो ट्रेलर है, पिक्‍चर बाकी है

Congress protest
मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज बड़ा आंदोलन कर रही है। पार्टी एमपी से गुजरने वाले आगरा-मुंबई NH 52 पर चक्काजाम कर रही है। यह चक्काजाम नेशनल हाईवे के 7 अलग-अलग स्थानों पर हो रहा है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बायपास पर लगाया डेढ़ किलोमीटर लंबा जाम लगाया है।

बता दें कि कांग्रेस किसानों कई मांगों को लेकर यह चक्‍काजाम कर रही है। इसमें 11 जिलों में करीब 747 स्थानों पर चक्काजाम किया जा रहा है। अपने अपने जिलों के कई कांग्रेस नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस दौरान भारी संख्‍या में पुनिस बल तैनान किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों को राहत नहीं दे रही है। गेहूं खरीदी में अव्यवस्था को दूर नहीं किया जा रहा है। स्लॉट बुकिंग में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

एंबुलेंस और बारातें फंसी : इंदौर में कांग्रेस के इस प्रदर्शन में एंबुलेंस फंस गई, जिसे पुलिस की मदद से निकाला गया। वहीं खबर है कि गुना और महू में इन रास्‍तों से गुजरने वाली बारातें फंस गईं। इस दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि ये तो बस अभी ट्रेलर है, असली पिक्‍चर अभी बाकी है। गुना में कांग्रेस के चक्काजाम के कारण शादी समारोह में जा रही एक बस जाम में फंस गई। आज रात लड़की की बारात आनी है, जबकि दिन में मेहंदी, फलदान सहित अन्य कार्यक्रम होने हैं। लड़की का परिवार जाम में फंसने से कार्यक्रम लेट हो रहे हैं।

क्‍या कहा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने : कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि करीब 15 लाख स्लॉट बुक हो चुके हैं और 48 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है। साढ़े 8 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ट्रांसपोर्टिंग का काम भी जारी है।

11 जिलों में 747 स्थानों पर चक्काजाम: प्रदेश कांग्रेस एबी रोड के 11 जिलों में 747 स्थानों पर चक्काजाम कर रही है। इंदौर में सुबह 10 बजे से ही कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए थे। पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के साथ बड़ी संख्या में किसान चक्काजाम में शामिल हुए। कांग्रेस के इस चक्काजाम के कारण सड़क के दोनों ओर डेढ़ किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। हालांकि, चक्काजाम की घोषणा के मद्देनजर पुलिस ने वाहनों को छह घंटे के लिए डायवर्ट किया है।

क्‍या है इंदौर के हाल : कांग्रेस ने इंदौर के पिगडंबर चौराहे पर किसानों के साथ चक्काजाम किया। मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचे और ट्रैक्टरों को सड़क के चारों ओर खड़ा कर दिया। किसान सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई लोगों ने चक्काजाम को देखते हुए रास्ता बदल लिया।

बसों के यात्री जमकर परेशान हुए : चक्काजाम के कारण बसों में सवार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम को देखते हुए बस चालकों ने इंजन बंद कर दिए और एसी व पंखे नहीं चलने के कारण लोग गर्मी में पसीने से परेशान होते रहे। इसके बाद यात्री बसों से बाहर निकलकर पेड़ों की छांव तलाशते रहे। आंदोलन स्थल के आसपास के होटल और रेस्टोरेंट पर भी काफी भीड़ लगी रही।
Edited By: Naveen R Rangiyal
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
उत्‍तराखंड के CM धामी ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, 1 क्लिक से 111 करोड़ रुपए खातों में किए ट्रांसफर

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर शुभेंदु ने की यह अपील, ममता के इस्‍तीफे पर क्‍या बोले BJP नेता अधिकारी?

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर शुभेंदु ने की यह अपील, ममता के इस्‍तीफे पर क्‍या बोले BJP नेता अधिकारी?BJP Leader Suvendu Adhikari's Appeal : भारी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो लगभग हिंसामुक्त रहे, लेकिन नतीजों के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा की खबरें आई हैं। इन घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब कानून का राज चलेगा। अधिकारी ने हिंसा की खबरों के बीच जनता से शांति की अपील की। हिंसा करने वालों का स्थान जेल की सलाखों के पीछे होगा। अधिकारी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे पर कहा कि अब राज्यपाल ही फैसला लेंगे।

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता क्यों हमेशा अस्थाई होती है और 'अपराजेय' एक मिथक

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता क्यों हमेशा अस्थाई होती है और 'अपराजेय' एक मिथकIndian Democracy: भारतीय लोकतंत्र की सबसे मौलिक सच्चाई यही है कि सत्ता स्वभावतः क्षणभंगुर है—और कोई भी नेता या दल चिरस्थायी विजेता नहीं हो सकता। Plato के रिपब्लिक में वर्णित ‘दार्शनिक-राजा’ की अवधारणा हो या Niccolò Machiavelli की द प्रिंस में शक्ति-राजनीति का यथार्थवादी विश्लेषण—भारतीय संदर्भ में ये दोनों अधूरे प्रतीत होते हैं।

TMC के खेल मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने खोली ममता की पोल, बताया टिकट का रेट

TMC के खेल मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने खोली ममता की पोल, बताया टिकट का रेटभारत के 40 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज और बंगाल क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी (10,195 प्रथम श्रेणी रन) मनोज तिवारी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में खेल राज्य मंत्री थे। लेकिन विश्वसनीय चेहरा होने के बाद भी उन्हें इस बार तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में नहीं उतारा।

पंजाब में धमाकों पर 'सियासी ब्लास्ट': मुख्यमंत्री मान ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, जांच में बड़ा खुलासा

पंजाब में धमाकों पर 'सियासी ब्लास्ट': मुख्यमंत्री मान ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप, जांच में बड़ा खुलासापंजाब के अमृतसर और जालंधर में मंगलवार को हुए डबल धमाकों से राज्य में दहशत का माहौल है। अब इन धमाकों पर सीएम भगवंत मान ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का काम करने का स्टाइल है। भाजपा ने बयान की कड़ी निंदा की है। बहरहाल इस मामले में पंजाब की सियासत गरमा गई है। प्रारंभिक जांच में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं।

पश्चिम बंगाल के मुस्लिम-बहुल जिलों में ममता बनर्जी की हार की कहानी, आंकड़ों की जुबानी

पश्चिम बंगाल के मुस्लिम-बहुल जिलों में ममता बनर्जी की हार की कहानी, आंकड़ों की जुबानीपश्चिम बंगाल के मुस्लिम इलाकों में कैसे हारी ममता बनर्जी और भाजपा ने ऐसा क्या कमाल किया

और भी वीडियो देखें

भाजपा के उभार के दौर में क्यों कम हुए मुस्लिम विधायक? क्या कहते हैं देशभर की विधानसभाओं के आंकड़े

भाजपा के उभार के दौर में क्यों कम हुए मुस्लिम विधायक? क्या कहते हैं देशभर की विधानसभाओं के आंकड़ेMuslim representation in Indian politics: भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतिनिधित्व केवल चुनावी जीत-हार का प्रश्न नहीं होता, बल्कि यह इस बात का भी संकेत होता है कि सत्ता संरचना में कौन-से सामाजिक समूह कितनी भागीदारी रखते हैं। पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में भाजपा का प्रभाव जिस तेजी से बढ़ा है, उसने न केवल सत्ता संतुलन बदला है बल्कि राज्य विधानसभाओं की सामाजिक संरचना पर भी गहरा असर डाला है।

उत्‍तराखंड के CM धामी ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, 1 क्लिक से 111 करोड़ रुपए खातों में किए ट्रांसफर

उत्‍तराखंड के CM धामी ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, 1 क्लिक से 111 करोड़ रुपए खातों में किए ट्रांसफरChief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के तहत अप्रैल महिने की पेंशन का क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान 7,56,682 पेंशनर्स को कुल 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। इसमें विधवा, किसान, वृद्धावस्था, परित्यक्ता, दिव्यांग, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं।

कांग्रेस का महाजाम, मप्र के 11 जिलों में 747 स्थानों पर चक्काजाम, भारी पुलिस तैनात, कहीं एंबुलेंस तो कहीं बारातें फंसी

कांग्रेस का महाजाम, मप्र के 11 जिलों में 747 स्थानों पर चक्काजाम, भारी पुलिस तैनात, कहीं एंबुलेंस तो कहीं बारातें फंसीमध्य प्रदेश में कांग्रेस आज बड़ा आंदोलन कर रही है। पार्टी एमपी से गुजरने वाले आगरा-मुंबई NH 52 पर चक्काजाम कर रही है। यह चक्काजाम नेशनल हाईवे के 7 अलग-अलग स्थानों पर हो रहा है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बायपास पर लगाया डेढ़ किलोमीटर लंबा जाम लगाया है।

बंगाल में भाजपा की जीत से बढ़ेगा सीमा पर तनाव? बांग्लादेशी विदेश मंत्री की भारत को दो टूक चेतावनी

बंगाल में भाजपा की जीत से बढ़ेगा सीमा पर तनाव? बांग्लादेशी विदेश मंत्री की भारत को दो टूक चेतावनीIndia-Bangladesh relations: पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या भारत-बांग्लादेश संबंधों में दरार आने वाली है? एक तरफ सुवेन्दु अधिकारी का 'क्लीन-अप' मिशन है, तो दूसरी तरफ ढाका की जवाबी कार्रवाई की धमकी। क्या 'पुश-इन' की ये राजनीति दक्षिण एशिया का भूगोल और शांति बदल देगी?

Weather Update : कहीं आंधी-बारिश की चेतावनी, कहीं भीषण गर्मी का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : कहीं आंधी-बारिश की चेतावनी, कहीं भीषण गर्मी का अलर्ट, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान में कुछ दिनों तक राहत देने वाली आंधी और बारिश अब थम चुकी है और इसके साथ ही गर्मी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी की वापसी हो गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान फिर बढ़ने की संभावना जताई है। एक हफ्ते से मध्य प्रदेश में बेमौसम आंधी-बारिश का दौर जारी है। आज फिर प्रदेश के 11 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है, साथ ही मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी भी दी है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com