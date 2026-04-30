जबलपुर में बड़ा हादसा, बरगी डैम में क्रूज डूबा, 29 लोग थे सवार, 4 शव बरामद, 15 को बचाया

सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अब तक 4 शव मिलने की पुष्टि हुई है। जबकि 10 लापता है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक आए तेज तूफान के कारण क्रूज संतुलन खो बैठा और डूब गया।





जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बरगी डैम पर एक क्रूज़ के पलटने की घटना घटी है। 29 लोग सवार थे जिसमें से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 15 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। NDRF, SDRF द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।



