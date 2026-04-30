जबलपुर में बड़ा हादसा, बरगी डैम में क्रूज डूबा, 29 लोग थे सवार, 4 शव बरामद, 15 को बचाया
मध्यप्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहां बरगी डेम में क्रूज डूब गया। इसमें 29 लोग सवार थे। 15 लोगों को बचा लिया गया है। 4 शव बरामद किए गए हैं। घटनास्थल पर जबलपुर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ एसडीआरएफ तथा अन्य बचाव दल मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य सतत रूप से संचालित किए जा रहे हैं। पहले क्रूज में 30 से ज्यादा लोगों के होने की जानकारी आई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस हादसे में जो जनहानि हुई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से ₹4-4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अब तक 4 शव मिलने की पुष्टि हुई है। जबकि 10 लापता है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अचानक आए तेज तूफान के कारण क्रूज संतुलन खो बैठा और डूब गया।
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बरगी डैम पर एक क्रूज़ के पलटने की घटना घटी है। 29 लोग सवार थे जिसमें से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 15 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। NDRF, SDRF द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जांच और कारणों का पता लगाया जाएगा
मध्यप्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि लगभग शाम 06.15 बजे की यह घटना है। क्रूज़ में जानकारी के अनुसार, टिकट की संख्या के अनुसार 29 लोग सवार थे। घटना के बाद लगभग 15 लोग उसमें से निकलकर आ गए। 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अन्य की तलाश का काम चल रहा है। अंधेरा हो चुका है, स्वाभाविक है कि कठिनाईयां हैं लेकिन पूरा प्रशासन पूरी तत्परता के साथ प्रयास कर रहा है। अभी प्राथमिकता बचाव कार्य का है। एक बार जो लोग लापता हैं वो मिल जाएं, फिर निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी और कारणों का पता भी लगाया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें