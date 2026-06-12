अहमदाबाद जिले की विरमगाम नगर पालिका में सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर

Viramgam Nagarpalika Recruitment: अहमदाबाद जिले के विरमगाम और उसके आसपास के क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। केंद्र सरकार की 'स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0' योजना के अंतर्गत विरमगाम नगर पालिका द्वारा अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर सिटी मैनेजर के पद के लिए आधिकारिक भर्ती की घोषणा की गई है। सरकारी क्षेत्र में काम करने के इच्छुक और आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आकर्षक मासिक वेतन

नगर पालिका द्वारा जारी विवरण के अनुसार, सिटी मैनेजर के इस रिक्त पद के लिए उम्मीदवार के पास B.E./B.Tech. या M.E./M.Tech. (सिविल या एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग) की डिग्री होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवार के पास डिग्री पूरी करने के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवार को 11 महीने के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और हर महीने ₹30,000 का फिक्स वेतन दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज भेजने का विवरण

इस भर्ती में रुचि रखने वाले योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर अपना आवेदन भेजना होगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के प्रमाणपत्र, जन्म का प्रमाण (आयु प्रमाण पत्र) के साथ-साथ पहचान पत्र के रूप में आवश्यक सरकारी दस्तावेज और मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को अपना आवेदन केवल रजिस्टर्ड ए.डी. (RPAD) या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस पते पर समय से भेजें अपना आवेदन

उम्मीदवारों को अपने पूर्ण विवरण के साथ आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर नगर पालिका के कार्यालय में पहुंचाना होगा। आवेदन भेजने का आधिकारिक पता है: मुख्य अधिकारी (चीफ ऑफिसर), विरमगाम नगर पालिका, मांडल रोड, महात्मा गांधी अस्पताल के सामने, विरमगाम, तालुका: विरमगाम, जिला: अहमदाबाद, पिन कोड - 382150। अंतिम तिथि बीत जाने के बाद या अधूरी जानकारी के साथ प्राप्त आवेदनों पर प्रशासन द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों के लिए विशेष शर्तें और महत्वपूर्ण निर्देश

विरमगाम नगर पालिका द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह भर्ती पूरी तरह से 11 महीने के अनुबंध के आधार पर है, इसलिए चयनित उम्मीदवार भविष्य में स्थायी (परमानेंट) कर्मचारी होने के लिए किसी भी प्रकार का दावा या अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सभी अंतिम अधिकार विरमगाम नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala