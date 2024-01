लोकसभा चुनाव से पहले BJP का गांव चलो अभियान, MP में 58% वोट हासिल करना लक्ष्य

Congress targeted the government on the issue of inflation : कांग्रेस (Congress) ने महंगाई के मुद्दे को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को लेकर चिंतित है लेकिन सरकार ध्यान भटकने में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि 'महंगाई और बेरोजगारी डायन खाए जात है'।