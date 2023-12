मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्विजय पर भारी पड़ गए सिंधिया, कई समर्थकों को मिली करारी हार

Lalduhoma, the new Chief Minister of Mizoram: जोराम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के नेता लालदुहोमा (Lalduhoma) शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Mizoram) पद की शपथ लेंगे। राजभवन सूत्रों ने यह जानकारी दी। लालदुहोमा ने बुधवार को राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।