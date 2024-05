बहुत अक़्लमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ हो कर वोटों का जिहाद करो…



- मारिया आलम खां, सलमान ख़ुर्शीद की भतीजी, फ़रूख़ाबाद में एक चुनावी सभा के दौरान



Shaming Muslims for supporting a non Muslim is a recipe for building an Islamic Caliphate. And the Congress claims to be… pic.twitter.com/3I68wx24Ma