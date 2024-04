अमेठी में स्कूटर पर घूमीं स्मृति ईरानी, लोगों से मुलाकात कर ली सेल्फी

Smriti Irani roamed around on scooter in Amethi : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को एक अलग अंदाज में नजर आईं। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में स्कूटर की राइड की। इस दौरान लोगों से मिलीं और उनके साथ सेल्फी भी ली।





बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी को अमेठी का टिकट दिया गया है। उन्होंने 2019 में भी राहुल गांधी को हराते हुए इस सीट से जीत दर्ज की थी। इससे पहले रविवार को दिन में वह अयोध्या गई थीं और उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। ईरानी अमेठी में आज नामांकन भरेंगी। बता दें कि अमेठी में 20 मई को पांचवे चरण में मतदान होगा।





केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साड़ी पहन कर और हेलमेट लगा कर उत्तर प्रदेश के अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में स्कूटर पर राइड करते हुए और लोगों से मिलते हुए नजर आईं. 48 वर्षीय स्मृति ईरानी लोगों के साथ सेल्फी और तस्वीरें लेते हुए दिखाई दीं। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की और अपने क्षेत्र का जायजा लिया।





कौन लड़ेगा अमेठी से : अमेठी और रायबरेली में पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग है। माना जा रहा था कि केरल के वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान के बाद अमेठी सीट से राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे, तो प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें थीं। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि 1 या 2 मई को प्रियंका गांधी नामांकन कर सकती हैं। वहीं, 3 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों में से किस सीट पर कौन नामांकन करेगा, इस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस नेता रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही कुछ कांग्रेस नेता दोनों सीटों पर प्रत्याशियों में फेरबदल की उम्मीद जता रहे हैं।

Edited by Navin Rangiyal