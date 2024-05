Lok Sabha Elections 2024 : सलमान खुर्शीद की भतीजी के वोट जिहाद बयान पर बवाल, मुकदमा दर्ज, पढ़िए पूरा मामला

salman khurshid niece the matter is related to vote jihad : पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के वोट जिहाद के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मारिया ने उत्तरप्रदेश के फर्रुखाबाद में अल्पसंख्यक समाज के मध्य इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉ. नवल किशोर शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ वोट जिहाद कर सकते हैं' इसलिए मैं आपसे अपील कर रही हूं कि बहुत ज्यादा जज्बाती न होकर सिर्फ वोटों का जिहाद करें ताकि संघी सरकार को भगा सकें। इस जनसभा के मंच पर कांग्रेस के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे।

मारिया आलम के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने निशाना साधते हुए कहा कि न तो भारत के अंदर लव जिहाद चलेगा, न लैंड जिहाद और न ही वोट का जिहाद चलेगा। बस विकास की गाथा हिन्दुस्तान में दिखाई देगी। वहीं मारिया का वोट जिहाद का बयान उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सपा नेत्री मारिया आलम और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर मुकदमा दर्ज हो गया है।

फर्रुखाबाद के चिलाका मोहल्ले में सपा नेत्री मारिया आलम जनसभा को संबोधित करते हुए बोलीं कि हमारे परिवार का पुराना इतिहास रहा है कि 'जलने वालों ने हमारे मुंह के निवाले देखे, कौन है जिसने मेरे पैरों के छाले देखे। एक मुद्दत में अंधेरों से लड़ा हूं तन्हा, तब कहीं जाकर जमाने ने यह उजाले देखे।' देश को एक बार फिर से कुर्बानी की जरूरत है। हम अकेले जीत नहीं सकते और न ही अकेले हार सकते है इसलिए हम सबको अपनी हैसियत समझते हुए एकजुट होकर संघी सरकार को वोट का जिहाद करके उखाड़ फेंकना होगा।

मारिया आलम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने सुना है कि भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के लिए कुछ मुसलमानों ने बैठक कराई है। मुझे शर्म आ रही है। ऐसे लोगों का समाज को हुक्का-पानी बंद कर देना चाहिए। उन्होंने CAA और NRC का जिक्र करते हुए कहा कि कितने लोग जेल में बंद हैं और सलमान खुर्शीद साहब उन बच्चों का फ्री में केस लड़ रहे हैं। बच्चों की जिन्दगी और जानों से मत खेलो।

मारिया ने कहा कि कोई कह रहा है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लेकिन मैं कहती हूं इंसानियत खतरे में है। अपने मुल्क, गंगा-जमुनी तहजीब और मूल को बचाना है तो एकजुट होकर होश में आओ। किसी के बहकावे में न आकर खुद अक्लमंदी के साथ मतदान करो। होश में किया गया मतदान देश को बचाने की राह पर ले जाएगा।

मारिया के वोट जिहाद वाले बयान पर भाजपा ने राजनीतिक रोटियां सेंकनी शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट जिहाद को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारत के अंदर न लव जिहाद चलेगा, न लैंड जिहाद चलेगा, न वोट का जिहाद चलेगा। बस यहां केवल हिंदुस्तान के विकास का संकल्प, विकसित भारत की गारंटी का संकल्प और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प चलेगा।

मारिया आलम का वोट जिहाद का बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। इस बयान पर उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने कायमगंज कोतवाली में मारिया समेत सलमान खुर्शीद पर 188, 295-A, 125 व आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज मुकदमा पंजीकृत कराया है। वहीं एसपी विकास कुमार का कहना है कि आईपीसी की धारा व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी।