शनिवार, 7 मार्च 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. व्यंग्य
  4. satire on Holi n Rangpanchami
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 7 मार्च 2026 (17:07 IST)

सामयिक व्यंग्य: होली के शूरवीर

रंगों का पर्व होली का फोटो
(होली पर एक सामयिक व्यंग्य)
 
होली का त्योहार आते ही देश में दो तरह की प्रजातियां सक्रिय हो जाती हैं एक वो जो बुरा न मानो होली है कहकर आपके घर में घुसकर आपकी शक्ल वॉशिंग मशीन जैसी कर देते हैं, और दूसरे वो जो पूरे साल भले ही न नहाएं, लेकिन होली के दिन पानी बचाओ के ऐसे उपदेश देते हैं जैसे वो सीधे यूनेस्को के ब्रांड एंबेसडर बनकर आए हों।ALSO READ: Tips for Rang Panchami: रंगपंचमी पर इन 5 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षित
 
होली साल का वो इकलौता दिन है जब इंसान स्वेच्छा से बंदर बनने के लिए तैयार होता है। सुबह-सुबह आप नहा-धोकर, क्रीम लगाकर शीशे में खुद को हैंडसम हंक समझ रहे होते हैं, और तभी दूर से आवाज़ आती है 'होली हैऽऽऽ!'
 
यह आवाज़ नहीं, बल्कि आपके हुलिए के खिलाफ डेथ वारंट है। इसके बाद जो झुंड आपके घर में घुसता है, वो आपको इंसान नहीं, बल्कि दीवार की पुताई का अधूरा प्रोजेक्ट समझता है। मोहल्ले के गुप्ताजी जी, जो कल तक नमस्कार के जवाब में सिर्फ गर्दन हिलाते थे, आज वो आपको ऐसे गले लगाएंगे जैसे आप उनके बिछड़े हुए कुंभ के मेले वाले भाई हों। और गले लगते समय आपके कान के पीछे जो चांदी वाला पक्का रंग चुपके से रगड़ेंगे, उसका असर दिवाली तक आपके आधार कार्ड की फोटो में भी नज़र आएगा।
 
होली का असली दर्द वो कॉर्पोरेट कर्मचारी समझता है जिसे सोमवार को ऑफिस जाना है। रविवार को वो अपने दोस्तों से गिड़गिड़ाता है
 'भाई, चेहरे पर मत लगाना, कल क्लाइंट मीटिंग है।'
दोस्त कसम खाते हैं 
'अरे भाई, बस हल्का सा गुलाल लगाएंगे।'
लेकिन 10 मिनट बाद वो लड़का नीले थोथे में डूबा हुआ मिलता है। नतीजा ये होता है कि सोमवार को ऑफिस में वो अपनी प्रेजेंटेशन कम, और अवतार फिल्म का हीरो ज्यादा लगता है। बॉस पूछता है
 'ये चेहरे पर बैंगनी धब्बा कैसा है?' 
बेचारा कर्मचारी कहता है 
'सर, ये धब्बा नहीं, दोस्तों का प्यार है जो साबुन से भी नहीं हट रहा।'
 
होली पर गुझिया का अपना अलग स्वैग है। घर की महिलाएं हफ्ते भर से गुझिया ऐसे बनाती हैं जैसे कोई न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर रही हों। लेकिन होली के दिन वही गुझिया जब मेहमानों के सामने आती है, तो मेहमान ऐसे खाते हैं जैसे वो गुझिया नहीं, बल्कि कोहिनूर का हीरा निगल रहे हों। ऊपर से भांग का हल्का सा तड़का! भांग पीने के बाद आदमी को लगता है कि वो स्पाइडरमैन है, बस कमी ये है कि वो जाला नहीं फेंक पाता, सिर्फ सोफे पर पड़ा-पड़ा पंखा गिनता रहता है 'एक पंखा... दो पंखा... साला ये तीसरा पंखा कहां से आया?'
 
होली पर सफेद कुर्ता पहनने का रिवाज़ वैसा ही है जैसे जलते हुए तवे पर घी डालना। जो आदमी सफेद कुर्ता पहनकर घर से निकलता है, वो असल में पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा होता है 'आओ, मुझ पर हमला करो!' घर लौटते समय उस कुर्ते की हालत ऐसी होती है कि उसे देखकर खुद डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कंपनियां आत्महत्या कर लें। उस कुर्ते को देखकर ये बताना मुश्किल होता है कि ये कुर्ता है या किसी दंगे में बचा हुआ चीथड़ा।
 
होली का असली संदेश यही है कि साल भर आप चाहे कितने भी बड़े तोप क्यों न हों, होली के दिन आप किसी न किसी के लिए टारगेट ही रहेंगे। इसलिए, इस बार जब कोई बुरा न मानो कहे, तो आप भी बुरा मत मानिए... बस चुपके से उसके पीछे जाकर उसके बालों में वो काला पेंट चिपका दीजिए जो उसने पिछले साल आपके गालों पर लगाया था।
क्योंकि, हिसाब बराबर रहना चाहिए!
(वेबदुनिया पर दिए किसी भी कंटेट के प्रकाशन के लिए लेखक/वेबदुनिया की अनुमति/स्वीकृति आवश्यक है, इसके बिना रचनाओं/लेखों का उपयोग वर्जित है...)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

रंगों और स्वाद का संगम: रंगपंचमी पर्व के 5 सबसे बेहतरीन पकवान

रंगों और स्वाद का संगम: रंगपंचमी पर्व के 5 सबसे बेहतरीन पकवानHoli special recipes: होली का पर्व रंगों और खुशियों के साथ-साथ स्वादिष्ट पकवानों का भी त्योहार है। इस दिन विशेष पकवानों का महत्व होता है, जो न सिर्फ स्वाद में शानदार होते हैं, बल्कि घरवालों और मित्रों के साथ इनका आनंद भी बहुत खास होता है। यहां हम होली पर बनने वाले 5 खास व्यंजनों की संपूर्ण रेसिपी दे रहे हैं:

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?Hypoglycemia causes and treatment: जब शरीर में शुगर (ग्लूकोज) का स्तर कम होता है, तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। यह स्थिति तात्कालिक और गंभीर हो सकती है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और सही उपाय करना बहुत जरूरी है।

सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्री

सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्रीभारतीय आध्यात्मिक परंपरा में स्त्री को मात्र सामाजिक भूमिका से नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूपा के रूप में देखा गया है। जब हम देवी की उपासना करते हैं — चाहे वह दुर्गा हों, लक्ष्मी या सरस्वती — तब हम वास्तव में स्त्री के भीतर विद्यमान साहस, समृद्धि और ज्ञान की ही आराधना कर रहे होते हैं। जब हम दुर्गा की उपासना करते हैं तो हम साहस की आराधना करते हैं।

क्या सीढ़ियां चढ़ते ही घुटने चटकने लगते हैं? बिना दवा जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगे ये 7 देसी नुस्खे

क्या सीढ़ियां चढ़ते ही घुटने चटकने लगते हैं? बिना दवा जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगे ये 7 देसी नुस्खेhome remedies for joint pain: जोड़ों का दर्द अब सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। यूरिक एसिड का बढ़ना और चिकनाई की कमी युवाओं को भी परेशान कर रही है। पेनकिलर खाने के बजाय आजमाएं ये असरदार घरेलू उपचार।

और भी वीडियो देखें

सामयिक व्यंग्य: होली के शूरवीर

सामयिक व्यंग्य: होली के शूरवीरहोली साल का वो इकलौता दिन है जब इंसान स्वेच्छा से बंदर बनने के लिए तैयार होता है। सुबह-सुबह आप नहा-धोकर, क्रीम लगाकर शीशे में खुद को हैंडसम हंक समझ रहे होते हैं, और तभी दूर से आवाज़ आती है 'होली हैऽऽऽ!' यह आवाज़ नहीं, बल्कि आपके हुलिए के खिलाफ डेथ वारंट है। इसके बाद जो झुंड आपके घर में घुसता है, वो आपको इंसान नहीं...

विश्व महिला दिवस 2026: महिला सुरक्षा से जुड़ी ये 4 अहम बातें हर किसी को जानना जरूरी

विश्व महिला दिवस 2026: महिला सुरक्षा से जुड़ी ये 4 अहम बातें हर किसी को जानना जरूरीantarrashtriya mahila diwas 2026: 08 मार्च 2026 को विश्‍व महिला दिवस मनाया जा रहा है लेकिन यदि हम महिला सुरक्षा की बात करें तो भले ही कितने ही कानून बन गए हों लेकिन महिलाएं आज भी भारत या विश्‍व में उतनी ही असुरक्षित है जितनी की किसी अन्य काल में हुआ करती थी। अब तो यह आधुनिक युग है चलिए जानते हैं कि इस युग में कहां पर महिओं को होना चाहिए सबसे ज्यादा सुरक्षित?

Womens day essay: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरक हिन्दी निबंध

Womens day essay: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरक हिन्दी निबंधEssay on Womens Day: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमें सशक्त नारी और सशक्त समाज का संदेश देता है। महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं के बिना समाज की कल्पना अधूरी है। महिलाओं का सम्मान करना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

Tips for Rang Panchami: रंगपंचमी पर इन 5 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षित

Tips for Rang Panchami: रंगपंचमी पर इन 5 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षितRang Panchami Color Protection: रंगपंचमी एक बेहतरीन अवसर है खुशियों का और रंगों का, लेकिन इसके दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। इन रंगों से सुरक्षा के उपायों का पालन करके आप न सिर्फ इस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं, बल्कि अपनी त्वचा और स्वास्थ्य को भी नुकसान से बचा सकते हैं। इस रंगपंचमी को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं!

Womens Day Inspirational Quotes: महिला दिवस पढ़ें 10 प्रेरणादायक कोट्‍स

Womens Day Inspirational Quotes: महिला दिवस पढ़ें 10 प्रेरणादायक कोट्‍सWomens Day Motivational Quotes: 'नारी केवल घर की नींव ही नहीं, बल्कि समाज के परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति है।' अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यहां महिलाओं के साहस, सामर्थ्य और गरिमा को दर्शाते हुए 10 प्रेरणादायक उद्धरण/कोट्‍स प्रस्तुत हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com