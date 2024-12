विनोद कांबली ने अस्पताल में किया डांस, वीडियो हुआ वायरल

Jasprit Bumrah in BGT 2024-25 : भारतीय टीम मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शर्मनाक तरीके से हारी है। भारतीय टीम को पांचवे दिन 340 का टारगेट दिया गया था, लेकिन सीनियर प्लेयर्स के एक बार फिर फ्लॉप होने के बाद टीम इंडिया इस मैच को ड्रॉ करवाने की उम्मीद में थी लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारतीय टीम को 184 रनों की हार झेलनी पड़ी। इस मैच में जसप्रीत बुमराह से 50 से ज्यादा ओवर करवाए गए, उन्हें ओवर यूज़ (Over Use) किया गया।