शनिवार, 15 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Shubhman Gill retired hurt after suffering a neck sprain
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (12:33 IST)

गर्दन में मोच आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हुए शुभमन गिल

INDvsSA
INDvsSA भारतीय कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में गर्दन में मोच आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।

उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा, लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में जकड़न पैदा हो गई। फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। यह घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी।भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अभी तक चोट की गंभीरता के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है।

भारत के चार विकेट पर 138 रन

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के 159 रन के जवाब में पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां लंच तक अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 138 रन बनाए।लंच के समय रविंद्र जडेजा 11 और ध्रुव जुरेल पांच रन पर खेल रहे थे। भारत अभी दक्षिण अफ्रीका से 21 रन पीछे है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com