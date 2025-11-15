शनिवार, 15 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 15 नवंबर 2025 (17:43 IST)

IPL 2026 का सबसे बड़ा ट्रेड- जड़ेजा राजस्थान में तो संजू चेन्नई में

Ravindra Jadeja
राजस्थान रॉयल्स (RR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक ऐसे खिलाड़़ियों के ट्रेड को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत संजू सैमसन चेन्नई जाएंगे, जबकि राजस्थान को ऑलराउंडर्स रवींद्र जडेजा और सैम करन मिलेंगे।

यह IPL इतिहास के सबसे हाई-प्रोफाइल ट्रेड्स में से एक है। 2021 से लेकर पिछले सीज़न तक राजस्थान की कप्तानी करने वाले सैमसन को IPL 2025 से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था। चेन्नई ने भी जाडेजा को इतने ही मूल्य पर रिटेन किया था, जबकि करन को उन्होंने नीलामी में 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। सैमसन चेन्नई में उसी शुल्क पर शामिल होंगे, लेकिन जडेजा का शुल्क संशोधित होकर 14 करोड़ रुपये कर दिया गया है। करन का शुल्क जस का तस है।

सैमसन ने राजस्थान के साथ 11 साल बिताए, लेकिन IPL 2025 के बाद संकेत दिया था कि वह बदलाव चाहते हैं और फ्रेंचाइज़ी से रिलीज़ किए जाने की इच्छा जताई थी।

जाडेजा के लिए यह उस फ्रेंचाइज़ी में वापसी है जिसके साथ उन्होंने 2008 में पहले सीज़न में अपना IPL करियर शुरू किया था।

जाडेजा 2012 से चेन्नई के साथ थे, सिवाय 2016 और 2017 के जब फ्रेंचाइज़ी निलंबित थी। उन्हें 2022 में कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन ख़राब शुरुआत के बाद उन्होंने नेतृत्व एमएस धोनी को वापस सौंप दिया था।
करन के लिए यह तीसरी IPL फ्रेंचाइज़ी होगी। वह 2019 से 2025 के बीच CSK और पंजाब किंग्स के बीच आते-जाते रहे।
Sanju Samson
राजस्थान के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कुमार संगकारा ने कहा "जाडेजा का रॉयल्स में वापस आना हम सभी के लिए बेहद ख़ास है। वह फ्रेंचाइज़ी और फैंस को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वह RR के IPL जीतने वाले अभियान का हिस्सा रहे हैं। इतने सालों में वह ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो खेल को हर विभाग में प्रभावित कर सकते हैं। उनका अनुभव, संयम और प्रतिस्पर्धी रवैया हमारे ग्रुप के लिए बेहद मूल्यवान साबित होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "सैम एक अलग लेकिन उतना ही अहम पहलू जोड़ते हैं। वह बेखौफ, बहुमुखी हैं और बैट-गेंद दोनों से प्रेशर वाली स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जाडेजा और सैम मिलकर हमें बैलेंस, लीडरशिप और वह मैच-विनिंग डेप्थ देते हैं जिसकी हमें भविष्य के लिए टीम बनाने में जरूरत है।"
14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

