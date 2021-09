चौथे टेस्ट के अंतिम दिन के पहले सत्र में शार्दूल बने हीरो तो सिराज जीरो (वीडियो)

Burns hits a deserved half-century but edges Shardul to Pant a ball later.



चौथा टेस्ट एक रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। पांचवे दिन दोनों ही टीमों में जबरदस्त मुकाबला जारी है। ऐसे में कोई भी टीम अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना चाहती लेकिन यह खेल ही दूसरे की गलतियां भुनाने का है।चौथे टेस्ट के पांचवे दिन के पहले सत्र की बात करें तो ने सजग शुरुआत की। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी गेंदो को सम्मान दिया और ढीली गेंदो को नसीहत दी।पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इंग्लैंड के लिए इस सीरीज में हसीब हमीद के साथ पहले विकेट के लिए एक बार फिर शतकीय साझेदारी की। हेडिंग्ले टेस्ट में भी हमीद के साथ बर्न्स ने शतकीय साझेदारी की थी।हालांकि अपने 50 रन पूरे करने के ठीक बाद की गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा पंत के ग्लब्स में चली गई। इस तरह से कल चायकाल के बाद से चल रही टीम इंडिया की विकेट की तलाश खत्म हुई।इसके कुछ देर बाद को हमीद का विकेट लेने का मौका भी मिला। जड़ेजा की गेंद पर हमीद मिड ऑन पर हवाई शॉट खेल बैठए लेकिन ने उनका कैच टपका दिया।इस कैच को छोड़ने के बाद सिराज की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी हुई।हालांकि शुरुआत से ही पिच पर असहज लग रहे डेविड मलान 5 रनों के स्कोर पर रन आउट हो गए।भारत को पहले सत्र में 2 महत्वपूर्ण विकेट मिले।पहले सत्र में इंग्लैंड ने 54 रन बनाए। मैचदिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि इंग्लैंड की पहले सत्र में रन गति कम होने के कारण यह मैच जीत पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी संभावना के आधार पर तीनों नतीजे इस मैच में दिख सकते हैं।