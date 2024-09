144 रनों पर 6 विकेट गंवा चुका था भारत, शतकवीर अश्विन और जड़ेजा ने की 195 रनों की साझेदारी अश्विन के शतक, जडेजा के मजबूत साझेदारी से भारत ने मैच में बनाई पकड़

INDvsBAN रविचन्द्रन अश्विन (नाबाद 102) के शतकीय प्रहार, रवींद्र जडेजा (नाबाद 86) और यशस्वी जयसवाल (56) रनों की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने गुरुवार को बंगलादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन छह विकेट पर 339 का स्कोर खड़ा कर मैच पर अपनी पकड़ बना ली है।आज दिन का खेल समाप्त होने के समय अश्विन (नाबाद 102) और जडेजा (नाबाद 86) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। अश्विन का टेस्ट कैरियर में यह छठा शतक है। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिये 195 रनों की साझेदारी कर भारत की लड़खड़ती पारी को संभाला। अश्विन ने अपने बल्ले से फिर कामल दिखाते हुए 112 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाते हुये नाबाद 102 रनों की पारी खेली।इससे पहले भोजनकाल के बाद फिर बंगलादेश के गेंदबाज हसन महमूद ने यशस्वी जयसवाल और ऋषभ पंत के बीच बढ़ रही साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने पंत को विकेट के पीछे लिटन के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद नाहिद राणा ने यशस्वी जयसवाल को शादमन के हाथों कैच आउट कराकर भारत को बड़ा झटका दिया। जयसवाल-पंत की जोड़ी टूटी तो एक समय लगा कि राहुल, जायसवाल के साथ मिलकर पारी को संभाल लेंगे, लेकिन वह भी पांव जमाने के बाद चलते बने। ऋषभ पंत (39) यशस्वी जयसवाल (56) और केएल राहुल (16) रन बनाकर आउट हुए।आज यहां एम चिदंबरम स्टेडियम में बंगलादेश के कप्तान नजमुल शान्तो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 14 के स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा (छह) को हसन महमूद ने पवेलियन भेज दिया। उसके बाद शुभमन गिल (शून्य), विराट कोहली (छह) को भी हसन महमूद ने आउट किया।एक समय 34 के स्कोर पर तीन विकेट गवांने के बाद संकट में फंसी भारतीय पारी को यशस्वी जयसवाल और ऋषभ पंत ने संभालने का प्रयास किया। सुबह के सत्र में लंच तक भारत ने 23 ओवर में तीन विकेट पर 88 रन बनाये लिये थे।बंगलादेश की ओर से हसन महमूद ने चार विकेट लिये तथा नाहिद राणा और मेहदी हसन मिराज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।