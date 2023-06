10 साल से लगातार 100 टेस्ट खेले अब चोट ऐसी लगी की पकड़ ली बैसाखी

Update from the Australian team: Nathan Lyon suffered an injury to his right calf injury while fielding in the final session today. He will be further assessed after play #Ashes https://t.co/2lXggLE0Vh — cricket.com.au (@cricketcomau) June 29, 2023

The first bowler to reach the milestone and just the sixth player in history.



Nathan Lyon plays his 100th consecutive Test match pic.twitter.com/WgO6laVYsZ — 7Cricket (@7Cricket) June 28, 2023

This is #nathanlyon bowling, I realise it’s a still just before release but what do coaches like here and why? #spinbowling #bowlingmechanics #offspin pic.twitter.com/3AB8HDisjG — Prashant Patel (@ACricketCoach) June 29, 2023

Ashes के दूसरे टेस्ट में Australia के दमदार ऑफ स्पिनर Nathan Lyon जख्मी हो गए हैं और जिस तरह से वे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए योगदान देते आएं हैं, उनका जख्मी होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।एशेज 2023 का दूसरा टेस्ट Lords Cricket Ground, London में खेला जा रहा है और यह बात है इंग्लैंड की पहली इनिंग की जहाँ 37वें ओवर में Cameron Green की गेंद पर Ben Duckett का कैच लेने की कोशिश में दौड़ते समय Nathan Lyon को दाहिने पैर में चोट लगी। उनका दर्द देख फिजियो बुलाया गया और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। जाते वक़्त वे लंगड़ाते हुए चलते दिखाई दिए।यह उनके जीवन के सबसे बड़े मैचों में से एक है क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अपना लगातार 100वां टेस्ट मैच (100th Consecutive Match) खेल रहे हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बॉलर और छठे खिलाड़ी हैं।Nathan की इंजरी के चलते आखरी ओवर ऑस्ट्रेलिया टीम के Vice Captain Steve Smith को करना पड़ा। Steve Smith ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में अपने टेस्ट करियर का 32वा शतक जड़ 416 का स्कोर खड़ा करने में मदद भी की थी।दूसरे दिन के ख़त्म होने से पहले थके हुए तेज गेंदबाजों को राहत देने के लिए समाप्ति से ठीक पहले Steve ने संवाददाताओं से कहा, "उम्मीद है कि मुझे बहुत अधिक गेंदबाजी नहीं करनी पड़ेगी।" स्टीव स्मिथ से ठीक पहले ट्रैविस हेड ने भी 5 ओवर की स्पिन डाली थी।दिन के ख़त्म होने के बाद Engalnd Team का स्कोर अपने 4 विकेट खोकर 278 है।