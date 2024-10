IND vs PAK : टीम संयोजन की खामियां दूर करके पाकिस्तान से भिड़ना होगा भारत को

India vs New Zealand Controversial Run Out : न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) को लगता है कि महिला टी20 विश्व कप में अमेलिया केर (Amelia Kerr) से जुड़े रन आउट के विवादास्पद फैसले के कारण भारतीय टीम की लय थोड़ा गड़बड़ा गई थी।