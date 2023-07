INDvWI : लगातार 5वीं बार टेस्ट सीरिज जीतने का टीम India के पास सुनहरा मौका

Year Winner 1952/53 West Indies 1961/62 West Indies 1970/71 India 1975/76 West Indies 1982/1983 West Indies 1988/89 West Indies 1996/97 West Indies 2002 West Indies 2006 INDIA 2011 INDIA 2016 INDIA 2019 INDIA

: दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक उस समय आश्चर्यचकित रह गए थे जब उन्होंने जाना कि पहले 2 ODI World Cup (1975 और 1979) जीतने वाली टीम, West Indies, ICC ODI World Cup, 2023 का हिस्सा नहीं बन पाएगी। ICC Men's Cricket World Cup Qualifier मुकाबले के सुपर सिक्स चरण में Scotland से 7 Wickets की हार के साथ वेस्टइंडीज, भारत में 5 Oct से 19 Nov तक खेले जाने वाले 2023 ODI World Cup के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ से बाहर हो गई थी।West Indies ने भले ही पिछले कुछ वर्षों में अपनी चमक खो दी हो, लेकिन अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में उन्होंने क्रिकेट जगत पर अपना दबदबा बनाया हुआ था। क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो उन्होंने अपनी विपक्षी टीम के खिलाफ हमेशा मैचों में एक चैलेंज खड़ा किया है।भारत का वेस्टइंडीज दौरा (India tour of West Indies, 2023) 12 जुलाई से पूरे एक महीने के लिए शुरू होगा और दोनों टीमों के बीच 2 Tests , 3 ODIs और 5 T20s मैच खेले जाएंगे। दौरे की शुरुआत 2 टेस्ट मैचों से की जाएगी।WTC Final में अपनी हार के बाद Team India, वेस्ट इंडीज को दोनों टेस्ट मैचों में हराकर इस दौरे का आगाज़ दमदार तरीके से करना चाहेगी, वहीँ West Indies इस दौरे में भारतीय टीम पर अपना दबदबा बना कर क्रिकेट की दुनिया में दमदार तरीके से कमबैक कर अपना नाम बनाने की पूरी कोशिश करेगी।Team India के इस WI दौरे के नतीजे तो समय ही बताएगा लेकिन इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे WI, टीम इंडिया पर उन वर्षों में हावी रही जब भारतीय टीम ने उनका दौरा किया और किस तरह से 2002 के बाद West Indies का पतन (Downfall Of West Indies) चालू हुआ।कुल मैच : 51WI जीता: 16IND जीता: 9Draw :26जैसा आप देख सकतें हैं, 1952 से WI, Team India पर अपना दबदबा बनाती हुई आई है। 2002 तक भारत द्वारा West Indies में खेली हुई 8 Test Series में टीम इंडिया केवल एक ही बार West Indies को हरा पाने में कामयाब रही है लेकिन 2006 से 2019 तक देखा जाए तो West Indies अपने घर में Team India को मात नहीं दे सकी।Team India तबसे WI को उनके ही घर में 4 बार लगातार हरा चुकी है तो यहां साफ़ तरीके से देखा जा सकता है कि WI का पतन और उनके इंटेंट में फ़र्क़ 2002 के बाद से आने लगा है। पिछले कुछ सालों के इन आंकड़ों को देखा जाए तो टीम इंडिया के India tour of West Indies, 2023 में भी WI के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में जीत के चांस यहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन West Indies जीतकर अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा। अगर West Indies इंडिया की यह Streak (India's Streak of Winning) तोड़ने में कामयाब होती है तो उस जीत से उनके आत्मविश्वास में जो बढ़त आएगी वह उन्हें आगे कामयाब होने में और भी मदद करेगी।SM Gavaskar (1971-1983): 27 मैचों में 2749 रनR Dravid (1997-2011): 23 मैचों में 1978 रनVVS Laxman (1997-2011): 22 मैचों में 1715 रनSR Tendulkar (1994 -2013): 21 मैचों में 1630 रनDB Vengsarkar (1976 -1989) : 25 मैचों में 1596 रन