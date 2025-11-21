शुक्रवार, 21 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (14:29 IST)

गुवाहाटी में नए कप्तान के साथ बेहतर नतीजे चाहेगा भारत, द. अफ्रीका के पास सुनहरा अवसर

India
INDvsSA गुवाहाटी, एक ऐसा शहर जिसने पहले कभी कोई टेस्ट होस्ट नहीं किया है। कोलकाता में चौंकाने वाली हार के बाद भारत, इस छोटी दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है।दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम के  चौड़ी छाती के साथ उतरेगी जो जानती है कि वह इतिहास रच सकती है।

भारतीय जमीन पर 2-0 की जीत उनके हाथ में है, और यकीन मानिए, वे इसका स्वाद चख सकते हैं।टॉस, हमेशा की तरह, सब कुछ हो सकता है। इस नई विकेट पर पहलेबल्लेबाजी करना ज़्यादा बेहतर विकल्प लगता है; पिच से शुरू से ही असामान्य उछालऔर काफ़ी टर्न मिलने की उम्मीद है। भारत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजेगा, उम्मीद है कि वे नई बॉल के तूफ़ान का सामना कर पाएंगे और पहले कुछ मुश्किल ओवर निकाल लेंगे।

ऋषभ पंत पर नज़र रखें, अगर वह जल्दी आ गए, तो पारी का पूरा पासा ही बदल जाएगा। वह अपने हिम्मत वाले स्ट्रोक्स से लय बदल सकता है या जरूरत के हिसाब से हिम्मत से उसे बनाए रख सकता है।बरसापारा स्पिनरों के लिए स्वर्ग है। कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल बहुत जरूरी होंगे। पिछली बार, दक्षिण अफ्रीका  के बैट्समैन ने भारत से बेहतर टर्न लिया था, इसलिए उम्मीद है कि स्पिनर शुरू से ही अटैक करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका का जवाब पारी को संभालने के लिए टेम्बा बावुमा, एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा, जबकि मिडिल ऑर्डर-वियान मुल्डर, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरेन-जब भी भारत को लगेगा कि वे आगे निकल गए हैं, तो निराश करेंगे।

 जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के पास नई बॉल से शुरुआत में ही बढ़त बनाने की ताकत है, और अगर वे स्ट्राइक करते हैं, तो भारत वापस कंट्रोल हासिल कर सकता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स को देखिए: साइमन हार्मर और मार्को यानसन कोलकाता छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद, उनके रिप्लेसमेंट आसान नहीं हैं। हर सेशन में ऐसे पल आएंगे जब पलड़ा इधर से उधर बदलेगा। एक अच्छा स्पेल, एक स्मार्ट साझेदारी, और अचानक स्कोरबोर्ड एक बहुत अलग कहानी बताता है।

यह विकेट तेज़ी से खराब होगा। आखिर में बैटिंग करना एक बुरा सपना होगा। पहली इनिंग्स में 250 रन बनाने वाली कोई भी टीम बेहतर स्थिति में होगी। टॉस और पारी की टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। भारत कोलकाता जैसी एक और हार नहीं झेल सकता; नहीं तो, दक्षिण अफ्रीका का स्वीप एक असलियत बन जाएगा। इसके उलट, एक सधी हुई, सब्र वाली शुरुआत और स्मार्ट साझेदारी भारत  के लिए एक वापसी की कहानी रच सकती है।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, बी साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, देवदत्त पडिक्कल, आकाश दीप।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरिन।

समय: -सुबह नौ बजे शुरू 

कहां देखें- स्टार स्पोर्टस नेटवर्क या जियोहॉटस्टार पर
