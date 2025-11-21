वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 9 पदक जीतकर भारतीय दल ने रचा इतिहास

भारत ने मुक्केबाजी के वैश्विक मंच पर अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के ऐतिहासिक आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने जोश से भरे घरेलू दर्शकों के सामने नौ स्वर्ण पदक जीते।ओलंपिक-क्लास के खास डिवीजनों में अपना दबदबा दिखाते हुए, भारत की महिलाओं ने ऐतिहासिक जीत के साथ बढ़त बनाई, जबकि पुरुषों के सेक्शन में दो स्वर्ण पदक मेजबान देश के लिए एक अहम मील के पत्थर बन गए। भारत ने इस अभियान को कैंपेन को नौ स्वर्ण, छह रजत और पांच कांस्य पदक के साथ खत्म किया, जिसमें हिस्सा लेने वाले 20 मुक्केबाज़ों में से हर एक ने पोडियम पर जगह बनाई।आज का दिन भारत की महिलाओं के नाम रहा, जिन्होंने दोपहर के सेशन में मीनाक्षी (48 किग्रा ), प्रीति (54 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), और नूपुर (80 किग्रा) के साथ एक-एक स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह शाम के सेशन में निखत जरीन (51 किग्रा), जैस्मिन लैम्बोरिया (57 किग्रा), और परवीन (60 किग्रा), सभी पोडियम पर टॉप पर पहुंचीं। लॉस एंजिलिस ओलंपिक्स में सभी वेट कैटेगरी में जेंडर पैरिटी लाने की तैयारी है, ऐसे में आखिरी दिन भारतीय महिलाओं के दबदबे ने वर्ल्ड बॉक्सिंग में देश के बढ़ते रुतबे को और दिखाया।शाम की हाइलाइट वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन लैम्बोरिया रहीं, जिन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फाइनल में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वू शिह यी को 4:1 से हराकर सबको चौंका दिया। दमखम और संयम के साथ लड़ते हुए, उन्होंने शुरू में ही शानदार कॉम्बिनेशन से अपनी लय बनाए रखी और बाद में दबाव को शांति से झेलते हुए इस इवेंट में भारत की सबसे बड़ी जीत हासिल की। दो बार की वर्ल्ड चैंपियन निकहत ज़रीन ने चीनी ताइपे की गुओ यी ज़ुआन को शानदार सटीकता और रिंग कंट्रोल से 5:0 से हराया, जबकि परवीन ने जापान की अयाका तागुची को तेज़ काउंटर और बेहतर मूवमेंट से 3:2 से हराया।दिन की शुरुआत में, मीनाक्षी ने मौजूदा एशियन चैंपियन फरज़ोना फोज़िलोवा पर 5:0 की शानदार जीत के साथ मेडल की दौड़ शुरू की, जिसमें उन्होंने तेज़ रफ़्तार, एकदम सटीक और मज़बूत डिफेंस दिखाया, जिसमें एक शानदार लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन भी शामिल था जिसने राउंड 1 से ही माहौल बना दिया था। प्रीति ने इसके बाद एक और ज़बरदस्त 5:0 की जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने लगातार दबाव और क्लीन स्कोरिंग मुक्कों से इटली की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट सिरीन चर्राबी को हराया।अरुंधति चौधरी ने 18 महीने बाद शानदार वापसी करते हुए उज़्बेकिस्तान की अज़ीज़ा ज़ोकिरोवा को 5:0 से हराया। उन्होंने सटीक जैब, अनुशासित डिफेंस और पूरे टैक्टिकल कंट्रोल की मदद से यह जीत हासिल की। नूपुर ने उज़्बेकिस्तान की सोटिम्बोएवा ओल्टिनोय को 3:2 से हराकर फाइनल राउंड में शानदार शॉट लगाकर अपना पहला वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स टाइटल जीता।भारत के पुरुषों ने अपने घरेलू अभियान में दो और स्वर्ण पदक जीते। सचिन (60 किग्रा) ने किर्गिस्तान के मुनारबेक उलु सेइतबेक को 5:0 से हराया, जिसमें उन्होंने एक्यूरेसी, मोमेंटम कंट्रोल और क्लीन पंचिंग का मिक्सचर दिखाया। फाइनल्स की सबसे शानदार जीत हितेश (70 किग्रा) की रही, जिन्होंने शुरुआती पिछड़ने के बाद कज़ाकिस्तान के नूरबेक मुर्सल को 3:2 से हराकर रोमांचक मुकाबले में जगह बनाई, और राउंड 2 और 3 में ज़बरदस्त काउंटर और शांत फिनिश के साथ वापसी की।भारत ने जदुमणि सिंह (50 किग्रा), पवन बर्तवाल (55 किग्रा), अभिनाश जामवाल (65 किग्रा), और अंकुश फंगल (80 किग्रा ) के ज़रिए छह सिल्वर मेडल जीते। इन सभी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के इतिहास में अब तक के सबसे मज़बूत ग्रुप में शानदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र बेरवाल (90 किग्रा) ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उज़्बेकिस्तान के ताकतवर खलीमजोन मामासोलिएव से 5:0 से हारकर रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा, जबकि पूजा रानी महिलाओं के 80kg फ़ाइनल में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मेडलिस्ट अगाता कज़्मार्स्का से हार गईं।