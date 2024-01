IND vs AFG T20I : भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीता टॉस, गेंदबाजी का किया फैसला

Mohammed Shami brother Mohammed Kaif shines in Ranji Trophy : भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शमी को ग़दर मचा ही रहें हैं लेकिन उन उनके भाई भी उनके नक़्शे कदमों पर चलते दिखाई दे रहें हैं। उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ (Mohammed Kaif) ने रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के ग्रुप-बी के मुकाबले में ग्रीन पार्क स्टेडियम में यूपी और बंगाल (UP vs Bengal) के बीच खेले जा रहे मैच में बंगाल के लिए शानदान प्रदर्शन किया।