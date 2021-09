इमरान खान ने हाथ जोड़कर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से सीरीज के लिए की थी गुजारिश ,ट्विटर पर बना मजाक

#PAKvNZ



: Please, let your team play a series please, say yes otherwise I'll die here

Meanwhile NZ PM : pic.twitter.com/Wm6y2CtQfW — Ankit Hooda (@AnkitHooda98) September 17, 2021

Imran Khan you can't be able to handle even cricket matters # pic.twitter.com/CMSnObADZG — Aamir Qayyum Bhatti (Gujrat ) (@aamir724) September 17, 2021

Breaking news: PM Imran Khan has issued statement that henceforth he will boycott begging in New Zealand #PAKvNZ#ImranKhan#boycottNewZealand pic.twitter.com/syDBHRlAoB — Braveheart (@BrokenH14022184) September 17, 2021

Mudi, RSS, Hindutava forces are behind the cancellation of #PAKvNZ tour ~ Imran Khan Niazi — Krishna (@Atheist_Krishna) September 17, 2021

Under the dynamic leadership of Imran Khan and Ramiz Raja, Pakistan made "fool proof" arrangements. pic.twitter.com/QNUxk8JMkg — Naila Inayat (@nailainayat) September 17, 2021

Imran Khan to NZ PM Jacinda Ardern: pic.twitter.com/DZct4fl86Z — September 17, 2021

टीम ने पहला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच शुरू होने से ठीक पहले सुरक्षा को खतरे का हवाला देते हुए का अपना वर्तमान दौरा रद्द कर दिया। (पीसीबी) ने हालांकि कहा कि न्यूजीलैंड की टीम की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं था।पीसीबी अधिकारी ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें बताया कि हमारे पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रणाली है और मेहमान टीम के लिये किसी भी तरह का कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। ’’पीसीबी ने कहा कि न्यूजीलैंड टीम के साथ आये सुरक्षा अधिकारी भी यहां की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट थे।लेकिन इसके बाद भी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नहीं मानी और अपनी टीम को वापस बुला लिया। संभवत पाकिस्तान की तालिबान से करीबियां अब दूसरे देशों को खल रही है और कोई भी टीम अपनी टीम को मुसीबत में नहीं देखना चाहता।इस खबर के तुरंत बाद ही इमरान खान ट्विटर पर ट्रैंड होने लग गए और कुछ इस तरह के ट्वीट्स ट्विटर पर देखने को मिले।समस्या तब शुरू हुई जब सीमित ओवरों की श्रृंखला का पहला वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में शुक्रवार को समय पर शुरू नहीं हुआ और दोनों टीमें होटल के अपने कमरों में ही रही।इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने बयान जारी करके कहा कि उन्हें जो सलाह मिल रही थी उसे देखते हुए दौरा जारी रखना संभव नहीं है।उन्होंने कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि यह पीसीबी के लिये करारा झटका होगा जो कि शानदार मेजबान रहा है लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हमारा मानना है कि इसके लिये यही जिम्मेदारी भरा विकल्प है।’’न्यूजीलैंड क्रिकेट खिलाड़ी संघ के मुख्य कार्यकारी हीथ मिल्स ने भी वाइट के विचारों पर सहमति जतायी।मिल्स ने कहा, ‘‘खिलाड़ी सुरक्षित हैं और प्रत्येक अपने सर्वश्रेष्ठ हितों में काम कर रहा है।’’न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सुरक्षा खतरों के बारे में विस्तार से नहीं बताया और न ही टीम की वापसी के लिये की जा रही व्यवस्था पर टिप्पणी की।पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से कहा कि न्यूजीलैंड ने श्रृंखला स्थगित करने का एकतरफा फैसला किया।पीसीबी ने बयान में कहा, ‘‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार सभी मेहमान टीमों के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती है। हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट को भी इसका आश्वासन दिया था।’’बयान में कहा गया है, ‘‘पीसीबी मैचों के आयोजन जारी रखने के लिये तैयार है। पाकिस्तान और विश्व भर के क्रिकेट प्रेमी आखिरी क्षणों में श्रृंखला रद्द किये जाने से निराश होंगे। ’’इस श्रृंखला में तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाने थे।