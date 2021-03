अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार 2 बार लगातार 0 पर आउट हुए विराट कोहली

इंग्लैंड से हुए चौथे टेस्ट में विराट कोहली को 0 के स्कोर पर बेन स्टोक्स ने विकेटकीपर बेन फोक्स के हाथों कैच करवा दिया था और आज पहले टी-20 अंतराष्ट्रीय मैच में कोहली को स्पिनर आदिल रशीद ने क्रिस जोर्डन के हाथों कोहली को कैच आउट करवा दिया।

पहले ही विराट कोहली शतक के सूखे से जूझ रहे हैं और ऊपर से यह बुरा फॉर्म उनका पीछा नहीं छोड़ता। टी-20 क्रिकेट में शतक बनाना रोज की बात नहीं है लेकिन फैंस उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे जो आज भी नहीं आ सकी।

इससे पहले विराट कोहली ने अंतिम ग्यारह में एक ऐसा बदलाव किया जिसकी किसी भी उम्मीद नहीं थी। विराट कोहली ने कल कहा था कि रोहित शर्मा के साथ केएल राहलु की ओपनिंग का कार्य संभालेंगे और आज अंतिम ग्यारह की लिस्ट देखकर फैंस ने अपना माथा पीट लिया। रोहित शर्मा को ही शिखर धवन की जगह ड्रॉप कर दिया।



ऐसा लगा था कि यह निर्णय कोहली ने ले तो लिया है लेकिन हो सकता है धवन फॉर्म में आ जाएं। धवन तो छोड़िए खुद राहुल भी आज पिच पर नहीं टिक पाए। जोफ्रा आर्च की एक गेंद पर वह शुरुआत में ही बोल्ड हो गए।

इसके बाद इंग्लैंड का बनाए दबाव में कोहली बिखर गए और जब स्कोर 3 के स्कोर पर पहुंचा तो कोहली भी चलते बने। यही नहीं 20 के स्कोर पर शिखर धवन की गिल्लियां भी तेज गेंदबाज मार्क वुड ने गिरा दी। कुल मिलाकर कप्तान कोहली और बल्लेबाज विराट अब तक इस मुकाबले में फेल रहे।

कोहली के 0 पर आउट होने के बाद ट्विटर पर हैंडल्स ने कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी।

