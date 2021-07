एक बार फिर से धोनी फैंस के निशाने पर आए गौतम गंभीर, प्रोफाइल पिक्चर को लेकर हुए ट्रोल

Gambhir had to put this pic on Dhoni’s birthday . What a guy . pic.twitter.com/wUn3qmDwyA — ARJUN (@Viratian0512) July 7, 2021

कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का बर्थ डे हो और इस मौके पर ट्रोल न हो ऐसा भला कैसे संभव है। दरअसल, आज टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। एमएस धोनी के जन्मदिन के मौके पर भारत के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज अचानक सुर्खियों में आ गए।हुआ कुछ ऐसा कि धोनी के बर्थ डे के मौके पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर की बदल डाली। गंभीर ने साल 2011 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 97 रनों की पारी खेली थी और उसकी पारी की एक तस्वीर उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगाई।बस फिर क्या था... गौतम गंभीर के प्रोफाइल पिक्चर बदलने के साथ सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस ने गंभीर का मजाक उड़ाना और उनका ट्रोल करना शुरू कर दिया।वैसे यह कोई नहीं बात नहीं है जब धोनी के चाहने वालों ने गंभीर का इस तरह से मजाक बनाया हो। समय-समय पर गौतम गंभीर भी मीडिया के सामने खुलेआम धोनी को लेकर कोई न कोई अटपटा सा बयान भी दे ही देते हैं। क्रिकेट के गलियारों में हमेशा यह कहा जाता है कि धोनी के चलते ही टीम इंडिया 2011 का विश्व कप जीतने में सफल रही, लेकिन गौतम गंभीर का ऐसा कहना होता है कि देश को वर्ल्ड कप अकेले धोनी ने नहीं जीताया उसमें पूरी टीम का बराबर से योगदान रहा।गंभीर ने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई है यह श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई पारी की तस्वीर है। फाइनल में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए काफी कठिन परिस्तिथियों में 122 गेंदों पर 97 रन बनाए थे। मगर उनकी यह पारी कहीं न कहीं धोनी की पारी के आगे फीकी पड़ गई।दरअसल, फाइनल में धोनी ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ यादगार विजयी छक्का लगाया था, बल्कि 79 गेंदों पर नाबाद 91 रन भी बनाए थे।