जानें WPL Auction में न चुने जाने पर श्रीलंका की कप्तान ने क्या कहा ICC की 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय टीम’ की कप्तान और Women's Big Bash League की दूसरी सबसे सबसे सफल बल्लेबाज चामरी को दिसंबर में यहां हुई WPL Auction में नहीं चुना गया

Chamari Athapaththu on not being selected in WIPL Auction : श्रीलंका की कप्तान और यूपी वारियर्स की खिलाड़ी चमारी अटापट्टू (Chamari Athapaththu) ने मंगलवार को कहा कि Women's Premier League (WIPL) के दूसरे सत्र के लिए Auction के दौरान शुरू में नहीं चुने जाने से उन्हें आश्चर्य हुआ लेकिन इसने उन्हें प्रेरित किया।

‘ICC की 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय टीम’ की कप्तान और Women's Big Bash League की दूसरी सबसे सबसे सफल बल्लेबाज चामरी को दिसंबर में यहां हुई WPL Auction में नहीं चुना गया था लेकिन बाद में इंग्लैंड की लॉरेन बेल (Lauren Bell) के हटने के बाद यूपी वारियर्स (UP Warriorz) ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया।



Chamari Athapaththu on not being picked in WPL auction #WPL2024 pic.twitter.com/frOw9pCnwQ — CRICGLOBE (@thecricglobe) February 7, 2024

चामरी ने वर्चुअल बातचीत के दौरान कहा, ‘‘मैं स्तब्ध नहीं थी पर मैं हैरान थी क्योंकि उन्होंने नीलामी के बाद मुझे नहीं चुना लेकिन ये चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन चीजों के बारे में सोचती हूं जिन्हें नियंत्रित कर सकती हूं, मैं अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव नहीं लेना चाहती क्योंकि ये निर्णय कुछ कोच, कुछ लोगों (प्रबंधन के लोग) द्वारा लिए जाते हैं।’’ (भाषा)