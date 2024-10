भारत के खिलाफ डेब्यू और अंतिम टेस्ट में शतक जड़ने वाले एलिस्टर कुक ICC Hall of Fame में शामिल

India vs New Zealand First Day Called Off : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का गेम बारिश के कारण रद्द हो गया है। बेंगलुरु में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से सुबह से ही एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर कवर थे।