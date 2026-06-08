जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के लिए चयन समिति ने बनाई यह खास योजना

राष्ट्रीय चयन समिति ने आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को टीम में शामिल नहीं किया जिससे साफ संकेत मिलता है कि चयनकर्ता कार्यभार प्रबंधन यानि कि Work Load Management के तहत ऐसा कर रहे हैं।चयनकर्ता दोनों की सेवाओं को आने वाले सत्र में टेस्ट और वनडे मैचों के लिए बचाकर रखना चाहते हैं।बुमराह और पंड्या हाल में हुए IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए अपनी पुरानी लय में नहीं दिखे।वे पिछले साल के आखिर से ही लगातार टी20 मैच खेल रहे थे जिसमें विश्व कप जीत भी शामिल रही इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों का सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है।बुमराह 17 सितंबर से 3अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में वापसी करेंगे, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने साफ कर दिया कि इस तेज गेंदबाज का इस्तेमाल ज्यादातर लंबे प्रारूप में किया जाएगा।जब उनसे पूछा गया कि क्या बुमराह को टेस्ट मैचों के लिए बचाकर रखा जा रहा है तो अगरकर ने जवाब दिया, ‘‘हां और वनडे विश्व कप के लिए भी जैसा पिछले विश्व कप में टी20 प्रारूप था। हम जानते हैं कि वह कितने अहम हैं। ’उन्होंने आगे कहा, ‘‘विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में अगर हम अगले नौ टेस्ट मैच में अच्छा खेलते हैं तो हमारे पास फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका है। अगर जसप्रीत ज्यादातर मैच खेल सकें और फिर भी फिट और स्वस्थ रहें, तो यह हमेशा एक अच्छी बात होगी। ’’अगरकर ने कहा, ‘‘बहुत सारा टी20 क्रिकेट है, आप उन्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। एशियाई खेलों में वह मौजूद रहेंगे। मुख्य मकसद उन्हें टेस्ट और वनडे मैचों के लिए फिट रखना है। ’’बुमराह के उलट टी20 टीम में पंड्या की वापसी की संभावना कम लग रही है क्योंकि अगरकर ने साफ कर दिया है कि उनका इस्तेमाल ज्यादातर 50 ओवर प्रारूप में किया जाएगा।अगरकर ने कहा, ‘‘वह अभी अफगानिस्तान सीरीज के लिए वनडे टीम का हिस्सा हैं। बुमराह की तरह, अगर हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करवा सकें और उन्हें वनडे क्रिकेट के लिए फिट रख सकें। इस समय यही मुख्य मक़सद है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘हम उन्हें कभी भी वापस ला सकते हैं। इससे हमें नितीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी को टी20 क्रिकेट में कुछ मौके देने का भी मौका मिलता है। इसलिए पंड्या के मामले में टी20 के लिए थोड़ा आराम और रोटेशन होगा। ’’अगरकर ने कहा कि पिछली बार पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे मैच खेलने वाले पंड्या वनडे प्रारूप में एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं।अगरकर ने कहा, ‘‘लेकिन, मुख्य मकसद यह देखना है कि क्या वह अच्छा खेलना शुरू कर सकते हैं और डेढ़ साल बाद होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए 50 ओवर क्रिकेट में स्वस्थ रह सकते हैं। इससे हमें काफी संतुलन मिलता है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में है, अगर वह अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हम देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है। ’