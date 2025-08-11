Rupee Dollar Rate : रुपए की कीमत बढ़ी, डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 87.50 रुपए पर पहुंचा

रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंचा : अमेरिकी डॉलर (US dollar) के मुकाबले रुपया (Rupee) सोमवार को शुरुआती कारोबार में 8 पैसे बढ़कर 87.50 पर पहुंच गया। अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी के चलते निवेशक रूस और अमेरिका के बीच आगामी वार्ता से संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय रुपया सोमवार को मामूली बढ़त के साथ खुला। इसके अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.25 से 87.80 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.56 पर खुला : अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.56 पर खुला और 87.50 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 8 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.58 पर स्थिर बंद हुआ था।

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) वायदा 66.27 डॉलर प्रति बैरल पर : इस बीच वायदा कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.48 प्रतिशत गिरकर 66.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत गिरकर 98.07 पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,932.81 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta