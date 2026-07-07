बाल कविता: अकड़म बकड़म

Natural Remedies for Diabetes: आज के समय में मधुमेह किसी एक उम्र, देश या परिस्थिति तक सीमित नहीं रहा है। यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है और विश्वभर में चिंता का विषय बन चुकी है। गलत खानपान, तनाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और अनियमित जीवनशैली इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। ऐसे में यदि हम अपनी दिनचर्या और खानपान में सुधार करें, तो मधुमेह के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।