कश्‍मीर ही नहीं बल्कि कश्‍मीर की बर्फ भी तलाशी जा रही है इंटरनेट पर सिंथन टॉप बर्फ के लिए ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा

पर्यटक भी बर्फबारी के लिए तरस रहे

सिंथन टॉप बर्फ के लिए ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा

गूगल रुझान की गणना एक ग्राफ पर आधारित

Kashmir's snow is also being searched on the internet : इंटरनेट (internet) पर सर्च के मामले में स्विट्जरलैंड (Switzerland) को पछाड़कर टॉप 10 में स्‍थान पाने वाले कश्‍मीर को लेकर अब इंटरनेट पर ही कश्‍मीर की बर्फ (snowfall in Kashmir) को तलाशा जा रहा है, क्‍योंकि बर्फप्रेमियों को भी कश्‍मीर में बर्फ के गिरने का इंतजार है, जो अब लंबा होता जा रहा है। यह सच है कि कश्‍मीर में अप्रत्याशित और लंबे समय तक सूखे का दौर जारी रहने के बीच गूगल ट्रेंड्स (Google Trends) के डेटा से पता चला है कि पिछले महीने के दौरान कश्मीर में बर्फबारी के बारे में गूगल सर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पर्यटक भी बर्फबारी के लिए तरस रहे : ऐसे डाटा पर नजर रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक आभासी रुचि में अभूतपूर्व वृद्धि का कारण शुष्क मौसम की विस्तारित अवधि को माना गया है जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी बर्फबारी के लिए तरस रहे हैं। गूगल के खोज विश्लेषण में 'कश्मीर में बर्फबारी', 'बर्फ के लिए कश्मीर जाने का सबसे अच्छा समय' और इसी तरह के बर्फ से संबंधित विषयों से संबंधित प्रश्नों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।





उदाहरण के लिए 'कश्मीर में बर्फबारी के पूर्वानुमान' से संबंधित गूगल खोज जिसे गूगल रुझान 31 दिसंबर को 14 अंक पर दिखाता है, 15 जनवरी को 100 तक पहुंच गया। इसी तरह अन्य खोजों में 'बर्फ के लिए कश्मीर जाने का सबसे अच्छा समय' और 'कश्मीर में बर्फबारी की उम्मीद' शामिल है। 'कश्मीर' भी 60-90 अंक के बीच पहुंच गया है। प्रासंगिक रूप से गूगल रुझान की गणना एक ग्राफ पर आधारित होती है, जो 0 से 100 के पैमाने पर किसी भी खोज शब्द की सापेक्ष आवृत्ति दिखाती है। 100 उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।

सिंथन टॉप बर्फ के लिए ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा : पूर्वानुमान के अलावा नेटिजन्स कश्मीर में उन स्थानों की भी खोज करते हैं, जो बर्फ से ढंके हुए हैं। गूगल पर 'कश्मीर में बर्फ से ढंके इलाके' जैसे सर्च में पिछले 1 महीने से बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीच सिंथन टॉप बर्फ के लिए ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है, यह पहाड़ी क्षेत्र तब होता है, जब पूरी घाटी में बर्फ का कोई निशान नहीं होता है। इस प्रकार सिंथन टॉप देश के विभिन्न हिस्सों से घाटी में आने वाले पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है।





मुंबई के एक पर्यटक आमिर शेख का कहना था कि हम पिछले सप्ताह सिंथन टॉप गए थे और सौभाग्य से हमने बर्फबारी देखी। हम बहुत खुश थे, क्‍योंकि हमने विशेष रूप से बर्फबारी देखने के लिए जनवरी में अपनी यात्रा की योजना बनाई थी।





हालांकि ट्रैवल एजेंटों ने दावा था कि सिंथन टॉप से संबंधित प्रश्न बढ़ गए हैं, क्‍योंकि मुख्य आकर्षण कश्मीर में सूखा है। एक ट्रैवल एजेंट खुर्शीद अहमद मीर कहते थे कि पर्यटक ऑनलाइन कुछ शोध करते हैं और सिंथन टॉप की यात्रा में अपनी रुचि व्यक्त कर रहे हैं इसलिए हम उनकी योजना का पालन करते हैं और उन्हें स्थान पर ले जाते हैं।

Edited by: Ravindra Gupta