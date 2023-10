Jammu Kashmir encounter : जम्मू कश्मीर के शोपियां में सोमवार से जारी एक मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया।

कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार, शोपियां एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी ढेर हुए हैं। तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षाबलों ने लोगों से मुठभेड़स्थल से दूर रहने की अपील की है।





मारे गए आतंकियों की पहचान मोरीफत मकबूल और जाजिम फारूक के रूप में हुई है। ये आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। फारूक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा हत्याकांड में भी शामिल था।

#ShopianEncounterUpdate: Killed #terrorists have been identified as Morifat Maqbool & Jazim Farooq @ Abrar of #terror outfit LeT. #Terrorist Abrar was involved in killing of Kashmiri Pandit late Sanjay Sharma: ADGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/Jj0Bxb49dG