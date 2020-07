WhatsApp में ग्रुप में बार-बार नोटिफिकेशंस से हमेशा के लिए मिल सकेगी निजात, नया फीचर

अपने यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है। कई बार WhatsApp यूजर्स नोटिफिकेशंस से परेशान हो जाते हैं। यूजर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए WhatsApp नया फीचर ला रहा है। इस फीचर के आ जाने के बाद यूजर्स नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए म्यूट कर सकेंगे।





WABetaInfo के मुताबिक व्हाट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड वर्जन 2.20.197.3 में नया mute always ऑप्शन दिखाई दिया है। खबरों के अनुसार अब WhatsApp ग्रुप नोटिफिकेशंस म्यूट करने पर यूजर्स को One Year के ऑप्शन की जगह Always का विकल्प मिलेगा। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स खुद सेटिंग नहीं चेंज करेंगे तब तक WhatsApp नोटिफिकेशंस म्यूट रखेगा।





इससे पूर्व whatsApp के यूजर्स किसी ग्रुप के नोटिफिकेशंस को एक साल के लिए म्यूट रख सकते थे। अब इसमें Always का ऑप्शन मिलेगा। ये फीचर उन लोगों के लिए खासा उपयोगी है, जो किसी ग्रुप में जुड़े गए हैं और चाह कर भी ग्रुप को छोड़ नहीं सकते हैं। यूजर्स कभी भी इन ग्रुप्स के चैट और मैसेज देख सकते हैं और म्यूट होने पर हर मैसेज आते ही यूजर्स को उसका नहीं दिया जाता।





रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर वॉट्सऐप के बीटा वर्जन में मिल रहा है और सभी यूजर्स को सेटिंग्स में नहीं दिखाई देगा। बीटा यूजर्स अपने ऐप को प्ले स्टोर पर अपडेट कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त WhatsApp 'मल्टी डिवाइस सपोर्ट' भी यूजर्स के लिए पेश करेगा। इससे एक ही नंबर से अलग-अलग डिवाइसेज में WhatsApp अकाउंट चला सकेंगे।