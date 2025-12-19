शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (17:01 IST)

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्री

PM Modi most liked tweets on X
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत हर देश के लिए महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट की सूची दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल प्रभाव एक बार फिर नजय आया है। X के पिछले 30 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक भारत में टॉप-10 सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट में से 8 ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के हैं। बड़ी बात यह है कि इस सूची में किसी अन्य भारतीय राजनीतिक नेता का नाम शामिल नहीं है।
कौनसा रहा सबसे लोकप्रिय ट्‍वीट 
पिछले एक महीने में भारत का सबसे लोकप्रिय ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का रहा, जिसमें वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भगवद गीता का रूसी अनुवाद भेंट करते नजर आ रहे हैं।
इस ट्वीट को अब तक 23 लाख से ज्यादा लाइक्स, 67 लाख से अधिक रीच, और करीब 29 हजार रीशेयर मिल चुके हैं।
 
X का नया मासिक इनसाइट फीचर
X का यह नया फीचर यूजर्स को स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय कंटेंट की जानकारी देता है। आमतौर पर प्लेटफॉर्म साल के अंत में 'ईयर इन रिव्यू' सूची जारी करता है, जिसमें पिछले साल विराट कोहली, प्रधानमंत्री मोदी और टी20 वर्ल्ड कप जीत जैसे विषय शामिल रहे थे। वहीं, 2025 की ‘मोस्ट लाइक्ड ट्वीट्स’ की आधिकारिक सालाना सूची अगले महीने जारी होने की संभावना है। 
 
X हैंडल मार्केटप्लेस की शुरुआत
एंगेजमेंट फीचर्स के साथ-साथ X ने एक नया X Handle Marketplace भी लॉन्च किया है। इसके जरिए लंबे समय से निष्क्रिय पड़े यूजरनेम (हैंडल) को दोबारा उपलब्ध कराया जा रहा है।फिलहाल यह सुविधा केवल Premium+ और Premium Business (Full Access) सब्सक्राइबर्स के लिए है। पात्र यूजर्स अब अपने ब्रांड या पर्सनल पहचान को मजबूत करने के लिए निष्क्रिय हैंडल्स को सर्च कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
 
X के नियमों के अनुसार यदि कोई अकाउंट 30 दिन तक लॉगिन नहीं करता, तो उसे निष्क्रिय माना जाता है और 6 महीने बाद हटाया भी जा सकता है। हालांकि स्पैम और पहचान के दुरुपयोग से बचने के लिए प्लेटफॉर्म आमतौर पर ऐसे मूल्यवान हैंडल्स को सार्वजनिक रूप से जारी करने के बजाय रिजर्व रखता है। Edited by : Sudhir Sharma
