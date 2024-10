घरों के टीवी को कम्प्यूटर में बदल देगा Jio Cloud PC

Naib Singh Saini will take oath as Chief Minister on October 17 : नायब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता, दूसरी बार लेंगे हरियाणा के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ पंचकूला। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्य विधायक दल का नेता चुन लिया है। सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे।