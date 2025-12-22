iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 को लेकर Apple ने दिया बड़ा अपडेट

जब Apple कोई फैसला लेता है तो वह उस पर कायम रहता है और जब बात सिक्योरिटी और प्राइवेसी की होती है, तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता। यही स्थिति है iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 अपडेट को लेकर, जिसे अब सभी को अनिवार्य रूप से अपग्रेड करना होगा। पहले यह माना जा रहा था कि iOS 26.2 iPhone 11 या उससे नए मॉडल्स के लिए एक वैकल्पिक अपग्रेड होगा। यह मान्यता थी कि iOS 18.7.3 सभी के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर एक सुधार- जिनमें महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं- केवल 'iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR' के लिए ही उपलब्ध होंगे।

यह सुधार 'महत्वपूर्ण' हैं क्योंकि Apple ने पुष्टि की है कि iPhones पर एक बार फिर हमला हो रहा है, और अधिक खतरनाक स्पाइवेयर मिल रहा है, जो खास यूजर्स को निशाना बनाता है, लेकिन इसके फैलने की क्षमता समय के साथ बहुत बढ़ सकती है। यह आश्चर्यजनक है कि Apple ने यह निर्णय अब लिया है। iOS 18.7.3 को नए फोन के लिए कोडित किया गया था और इसे उपलब्ध किया जा सकता था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने से Apple के पूरे इकोसिस्टम में अपडेट प्रक्रिया को तेज किया जा सकता था, जो उल्लेखनीय है।

विश्लेषक यह भी सुझाव देते हैं कि केवल 10% यूजर्स अभी भी अयोग्य iPhones चला रहे हैं। असल में यह संख्या इससे अधिक है, लेकिन iPhones का बहुमत iOS 18 चला रहा है। यदि आपके पास iPhone 11 या उससे नया मॉडल है, तो आपको अपडेट को टालना नहीं चाहिए। iOS 26 के बारे में आपकी जो भी राय हो, ये सुधार अत्यावश्यक हैं और अमेरिकी सरकार द्वारा एक अपडेट चेतावनी भी जारी की गई है।

