सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. Apple gives big update regarding iOS 26 for iPhone users
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (16:40 IST)

iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 को लेकर Apple ने दिया बड़ा अपडेट

iPhone
जब Apple कोई फैसला लेता है तो वह उस पर कायम रहता है और जब बात सिक्योरिटी और प्राइवेसी की होती है, तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता। यही स्थिति है iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 अपडेट को लेकर, जिसे अब सभी को अनिवार्य रूप से अपग्रेड करना होगा। पहले यह माना जा रहा था कि iOS 26.2 iPhone 11 या उससे नए मॉडल्स के लिए एक वैकल्पिक अपग्रेड होगा। यह मान्यता थी कि iOS 18.7.3 सभी के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर एक सुधार- जिनमें महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं-  केवल 'iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR' के लिए ही उपलब्ध होंगे।
 
 यह सुधार 'महत्वपूर्ण' हैं क्योंकि Apple ने पुष्टि की है कि iPhones पर एक बार फिर हमला हो रहा है, और अधिक खतरनाक स्पाइवेयर मिल रहा है, जो खास यूजर्स  को निशाना बनाता है, लेकिन इसके फैलने की क्षमता समय के साथ बहुत बढ़ सकती है। यह आश्चर्यजनक है कि Apple ने यह निर्णय अब लिया है। iOS 18.7.3 को नए फोन के लिए कोडित किया गया था और इसे उपलब्ध किया जा सकता था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने से Apple के पूरे इकोसिस्टम में अपडेट प्रक्रिया को तेज किया जा सकता था, जो उल्लेखनीय है।
 
 iOS 26 को अपडेट करने में कुछ झिझक रही है। तरल ग्लास, स्टोरेज की सीमाएं, और सामान्य जड़ता इसके कारण हैं। अभी तक iOS 26 के आधिकारिक उपयोग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन विश्लेषकों के आंकड़े (1,2) बताते हैं कि कम से कम 50% यूजर्स अभी भी अपडेट नहीं कर पाए हैं।
विश्लेषक यह भी सुझाव देते हैं कि केवल 10% यूजर्स  अभी भी अयोग्य iPhones चला रहे हैं। असल में यह संख्या इससे अधिक है, लेकिन iPhones का बहुमत iOS 18 चला रहा है। यदि आपके पास iPhone 11 या उससे नया मॉडल है, तो आपको अपडेट को टालना नहीं चाहिए। iOS 26 के बारे में आपकी जो भी राय हो, ये सुधार अत्यावश्यक हैं और अमेरिकी सरकार द्वारा एक अपडेट चेतावनी भी जारी की गई है।
iphone 15
iphone 15

50% से अधिक मोबाइल उपकरण पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं, जो किसी भी समय iPhones और Android दोनों को प्रभावित करता है। अपने फोन को जोखिम में मत डालिए। अपडेट करने के और भी तीन कारण हैं। iOS 26, Safari में Google फिंगरप्रिंटिंग से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। यह खतरनाक, वायर्ड कनेक्शनों से सुरक्षा के लिए नए बचाव लाता है, जो TSA ने चिन्हित किया है। और यह पहली बार iPhone में कॉल और संदेशों के लिए एंटी-स्कैम सुरक्षा पेश करता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

G RAM G विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरीG RAM G bill has become law : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने MGNREGA की जगह विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिल ने अब कानून का रूप ले लिया और पूर्व की मनरेगा योजना अब इतिहास बन गई। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025 को पारित कर दिया था।

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

पूर्व अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस भर्ती में मिलेगा 50 फीसदी आरक्षणBig announcement has been made regarding former Agniveers : नए साल से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 फीसदी आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...

मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- RSS को BJP के चश्‍मे से देखना गलत...Mohan Bhagwat News : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। भागवत ने कहा कि अगर आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस का मुख्य मकसद नैतिक रूप से सही और नेक लोगों का निर्माण करना है।

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगी

Railway Fare Hike : रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, जानिए कौनसी टिकटें होंगी महंगीअब आपका रेल का सफर महंगा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत लंबी यात्रा के किराए में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, उपनगर ट्रेन यात्रा के किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आम यात्री वर्ग के टिकटों के लिए 215 किलोमीटर तक की यात्रा का किराया जस का तस रहेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सच

एयर कंडीशनर के लोगो में Gold, सोशल मीडिया पर मैसेज से मचा हड़कंप, जानिए क्या है सचएलजी इलेक्ट्रिॉनिक्स का लिमिटेड एडिशन एयर कंडीशनर, जिसे दो दशक पहले बेचा गया था, अब एक बार फिर सुर्खियो में है। सोशल मीडिया पर खबरे हैं कि इसमें शुद्ध सोना है। इसके लोगो के बारे में यह खुलासा हुआ है कि यह ठोस सोने से बना था। हाल ही में वैश्विक सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस खबर को और भी सुर्खियों में ला दिया।

और भी वीडियो देखें

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंदGold and silver Price : सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस साल अब तक करीब 67% चढ़ चुका है। चांदी की कीमतों में 1 लाख रुपये से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अब लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या 2026 में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।

नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिसNational Herald Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अरावली: एक पहाड़ के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है?

अरावली: एक पहाड़ के होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है?अरावली उत्तर-पश्चिम भारत की पर्यावरणीय ढाल है। यह थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाकर रेत और धूल को आगे बढ़ने से रोकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में खनन और अतिक्रमण से करीब 35 प्रतिशत अरावली क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके परिणाम आज दिख रहे हैं—धूल भरी आंधियां, बढ़ता तापमान और गिरता भूजल।

उस्मान हादी के बाद एक और छात्र नेता पर हमला, सिर में मारी गोली

उस्मान हादी के बाद एक और छात्र नेता पर हमला, सिर में मारी गोलीBangladesh Violence : इंकलाब मंच के प्रवक्ता और कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस बीच कुछ लोगों ने बीएनपी से जुड़े छात्र नेता मोतालेब सिकदर को गोली मार दी।

अमेरिका की नई पॉलिसी से भारत में फंसे NRI, गूगल की कर्मचारियों को सलाह

अमेरिका की नई पॉलिसी से भारत में फंसे NRI, गूगल की कर्मचारियों को सलाहDonald Trump immigration policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों ने भारतीय (NRI) H-1B वीजा धारकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, वर्क परमिट रिन्यू कराने भारत आए प्रवासी अब इन नीतियों के कारण वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नई 'सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी' के कारण दिसंबर में होने वाले वीजा इंटरव्यू अब मार्च तक टाल दिए गए हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग यहां फंस गए हैं।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com