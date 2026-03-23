ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान, तेल के दाम गिरे, ईरानी मीडिया ने कहा- जवाबी हमले से डरे

ईरान ने कहा- पलटवार से डरे डोनाल्ड ट्रंप ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाबी कार्रवाई से ट्रंप डर गए हैं। ट्रंप के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है।

ट्रंप ने दी थी पावर प्लांट्‍स पर हमले की धमकी ट्रम्प ने दो दिन पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में होर्मुज रूट नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट पर बड़ा हमला करेंगे ट्रम्प ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को फिलहाल टाल दिया है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि रक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। यह फैसला ईरान के साथ चल रही बातचीत के सकारात्मक रुख को देखते हुए लिया गया है और इस दौरान वार्ता आगे भी जारी रहेगी। ट्रम्प ने कहा कि अगर बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।

ईरान ने सीजफायर के लिए रखीं 3 और शर्तें ईरान ने सीजफायर के लिए 3 नई शर्तें रखीं हैं। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने लेबनानी मीडिया से कहा कि उनका देश पहले से तय योजना के हिसाब से काम कर रहा है। ईरान ने ये तीन शर्तें रखीं- इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। होर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाएं और ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनका प्रत्यर्पण किया जाए।

Edited by : Sudhir Sharma