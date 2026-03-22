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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 22 मार्च 2026 (10:03 IST)

Hormuz के पास Iran का खतरनाक प्लान! Qeshm Island बना अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, दुनिया की तेल सप्लाई पर बढ़ा खतरा

Qeshm Island Iran
फारस की खाड़ी के बीच स्थित केश्म द्वीप (Qeshm Island) कभी व्यापार और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध शांत द्वीप था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने इसे एक बड़े सैन्य अड्डे में बदल दिया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस द्वीप को अब मिसाइल रक्षा प्रणाली, भूमिगत ठिकानों और आधुनिक सैन्य सुविधाओं से मजबूत किया गया है, जिससे यह ईरान की क्षेत्रीय सैन्य रणनीति का अहम केंद्र बन गया है। कभी पर्यटन और फ्री-ट्रेड के लिए प्रसिद्ध यह द्वीप अब ईरान का बड़ा सैन्य अड्डा बन गया है, जिसे 'अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी' कहा जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी रणनीति को रक्षात्मक और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार किया है।
 
 
रिपोर्ट के अनुसार, नमक की गुफाओं और मैंग्रोव जंगलों के नीचे विशाल भूमिगत सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइलो और नौसैनिक सुविधाएं बनाई गई हैं। यह द्वीप Bandar Abbas से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और ईरान की “असिमेट्रिक नेवल स्ट्रेटेजी” का मुख्य आधार माना जाता है। हाल ही में ईरान द्वारा जहाजों पर हमले की धमकी के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाला समुद्री यातायात प्रभावित हुआ, जिसके कारण कई देशों को तेल और गैस टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए बातचीत करनी पड़ी।
 

भूमिगत मिसाइल ठिकानों से बढ़ी ईरान की ताकत

द्वीप पर बनाए गए कई सैन्य ठिकाने जमीन के नीचे बनाए गए हैं, जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी-शिप मिसाइल और अन्य आधुनिक हथियार रखे गए हैं। इन ठिकानों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उन्हें सैटेलाइट या हवाई निगरानी से आसानी से पकड़ा नहीं जा सके।  एक्सपर्ट्स का मानना है कि भूमिगत मिसाइल सुविधाएं ईरान को बड़ा रणनीतिक फायदा देती हैं, क्योंकि दुश्मन के लिए इन ठिकानों को नष्ट करना आसान नहीं होता।

दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग के पास स्थित है द्वीप

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र पर नियंत्रण भू-राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महत्व को देखते हुए ईरान ने धीरे-धीरे केश्म द्वीप को एक मजबूत सैन्य ठिकाने में बदल दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह समुद्री यातायात पर प्रभाव डाल सके।
 

पर्यटन स्थल से बना मिसाइल और रक्षा केंद्र

 
केश्म द्वीप का सैन्य अड्डे में बदलना ईरान की बदली हुई रक्षा नीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार ने यहां बड़े पैमाने पर निवेश करते हुए मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन और भूमिगत मिसाइल साइलो तैयार किए हैं।
 इन ठिकानों का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण बनाए रखना और क्षेत्र में ईरान की सैन्य ताकत को मजबूत करना है। 
 

समुद्री रास्तों पर नजर रखने का मुख्य केंद्र

 
अब केश्म द्वीप हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कमांड सेंटर बन चुका है। इस स्थान की वजह से ईरान को वैश्विक तेल आपूर्ति पर प्रभाव डालने की क्षमता मिलती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसकी स्थिति मजबूत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो क़ेश्म द्वीप ईरान की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य चौकी साबित हो सकता है।
 

ऐतिहासिक रूप से भी रहा है रणनीतिक केंद्र

 
द्वीप की आबादी लगभग 1.48 लाख है, जिनमें अधिकतर सुन्नी मुस्लिम हैं और बंदरी बोली बोलते हैं। इतिहास में भी केश्म द्वीप का महत्व रहा है। प्राचीन यूनानी खोजकर्ता नियार्कस ने इसे ओआरैक्टा कहा था। मध्यकाल में इसे अलग-अलग नामों से जाना गया और कई बार इस पर विदेशी शक्तियों ने कब्जा करने की कोशिश की। 1552 में ओटोमन साम्राज्य ने यहां हमला किया, 1621 में पुर्तगालियों ने किला बनाया और बाद में फारसी-अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें यहां से हटाया। ब्रिटेन ने भी 1863 तक यहां नौसैनिक ठिकाना बनाए रखा था। सैन्य गतिविधियों के बावजूद यह द्वीप पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां का हारा मैंग्रोव जंगल प्रवासी पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है और क़ेश्म जियोपार्क को 2006 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी।  Edited by : Sudhir Sharma
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