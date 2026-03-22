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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 22 मार्च 2026 (08:49 IST)

Iran Israel War: डिमोना और अराद पर ईरान का मिसाइल हमला, 100 से ज्यादा घायल, न्यूक्लियर साइट के पास तबाही

Iran Israel war
मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने शनिवार को इज़राइल के शहर डिमोना और अराद पर मिसाइल हमले किए। इनमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इज़राइल के अधिकारियों ने कहा कि हमले में नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। इज़राइली रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि ईरानी शासन ने जानबूझकर मिसाइलों से नागरिक क्षेत्रों पर हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार, हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

डिमोना पर पहला हमला, न्यूक्लियर साइट के पास गिरा मिसाइल

 
Dimona पर सबसे पहले मिसाइल हमला हुआ। यह शहर इज़राइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिसर्च सुविधा के पास स्थित है। माना जाता है कि यहां मध्य पूर्व का एकमात्र परमाणु हथियार कार्यक्रम मौजूद है, हालांकि इज़राइल ने कभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है। इज़राइली सेना ने बताया कि मिसाइल सीधे एक इमारत से टकराई। राहत एजेंसी ने कहा कि कई जगहों पर 33 लोग घायल मिले, जिनमें एक 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल है।
 
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी International Atomic Energy Agency
ने कहा कि डिमोना में प्रोजेक्टाइल गिरने की रिपोर्ट मिली है, लेकिन नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है।  Arad पर मिसाइल हमला हुआ। इज़राइली मेडिकल सर्विस के अनुसार इस हमले में 59 लोग घायल हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक, इंटरसेप्टर मिसाइलें हमले को रोकने में नाकाम रहीं और बैलिस्टिक मिसाइल सीधे शहर में गिरी।

नतांज़ परमाणु केंद्र पर हमले का बदला

 
ईरान ने कहा कि यह हमला उसके Natanz स्थित परमाणु केंद्र पर हुए हमले के जवाब में किया गया। शनिवार सुबह अमेरिका और इज़राइल ने नतांज़ यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर कार्रवाई की थी, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जाता है। माना जा रहा है कि यह हमला दोनों देशों के बीच सीधे टकराव को और बढ़ा सकता है और क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। Edited by : Sudhir Sharma
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