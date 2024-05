हैदराबाद ने टॉस जीतकर कोलकाता के खिलाफ बल्लेबाजी चुनी (Video)

What will happen if KKR vs SRH clash is washed out in Chennai : गुरु गौतम की गाइडेंस और पैट कमिंस के एक्यूरेट स्ट्रेटेजी की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज़र्स हैदराबाद फाइनल में पहुंच गई है। 2012 और 2014 में गौतम (Gautam Gambhir) की कप्तानी के अंदर आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली KKR टीम एक बार और इतिहास रचने की कगार पर है, वहीँ अपनी स्वदेशी टीम ऑस्ट्रेलिया को 6 महीनों के भीतर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एशेज और वनडे वर्ल्ड कप जीताने वाले पैट कमिंस (Pat Cummins) ने पहली बार आईपीएल में कप्तानी कर हैदराबाद को भी फाइनल में पंहुचा दिया है।