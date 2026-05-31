100 रनों से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट, बैंगलूरू ने कसा शिकंजा

GTvsRCB अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू मेजबान गुजरात टाइटंस पर इस कदर हावी रही कि टीम के गेंदबाजों ने ईकाई के तौर पर प्रदर्शन कर गुजरात के 5 विकेट 100 रनों से पहले ही गिरा दिए।ताजा जानकारी तक गुजरात 14.1 ओवरों तक 5 विकेट सिर्फ 99 रनों परदे चुकी थी। पहले पॉवरप्ले में शुभमन गिल और सांई सुदर्शन का विकेट गंवाने वाली गुजरात के लिए कोई बल्लेबाज टिक के नही खेल पाया।गुजरात को खुशनसीब समझना चाहिए कि वॉशिंगटन सुंदर की कैच को तीसरे अंपायर ने अवैध करार दे दिया नहीं तो टीम की हालत और बुरी होती। फिलहाल बैंगलूरू खिताबी मुकाबले को एक लो स्कोर मैच की तरफ ले जा रही है।शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जॉस बटलर (कीपर), जेसन होल्डर, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद ख़ान, निशांत सिंधु, कगिसो रबाडा, अरशद ख़ान और मोहम्मद सिराज।विराट कोहली, देवदत्त पड़ीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (कीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जॉश हेजलवुड और रसिख डार सलाम।