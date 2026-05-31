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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : रविवार, 31 मई 2026 (21:28 IST)

155 रनों तक थमी गुजरात की पारी, बैंगलूरू के गेंदबाजों ने नहीं लेने दी सांस

GTvsRCB
GTvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के गेंदबाजों ने गुजरात टाइटंस को अंत तक सांस नहीं लेने दी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मेजबान टीम को 8 विकेटों के नुकसान पर 155 रनों तक समेट दिया। गुजरात के लिए सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ही अर्धशतक लगा पाए और बैंगलूरू की ओर से सर्वाधिक 3 विकेट रसिख डार ने लिए।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू मेजबान गुजरात टाइटंस पर इस कदर हावी रही कि टीम के गेंदबाजों ने ईकाई के तौर पर प्रदर्शन कर गुजरात के 5 विकेट 100 रनों से पहले ही गिरा दिए।गुजरात को खुशनसीब समझना चाहिए कि वॉशिंगटन सुंदर की कैच  को तीसरे अंपायर ने अवैध करार दे दिया नहीं तो टीम की हालत और बुरी होती। 

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने पहले ही पॉवरप्ले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडयम में मेजबान टीम गुजरात टाइटंस पर शिकंजा कस लिया। बैंगलूरू ने दोनों सलामी बल्लेबाज और टूर्नामेंट के दो सबसे सफल बल्लेबाज को 4 ओवरों के भीतर ही पवैलियन रवाना कर दिया। शुरुआती झटकों के कारण गुजरात टीम पहले पॉवरप्ले का फायदा नहीं उठा सकी और महज 45 रन ही बना सकी।

शुरुआती झटकों के कारण गुजरात टीम पहले पॉवरप्ले का फायदा नहीं उठा सकी और महज 45 रन ही बना सकी।
गुजरात टाइटंस (एकादश) : शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जॉस बटलर (कीपर), जेसन होल्डर, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद ख़ान, निशांत सिंधु, कगिसो रबाडा, अरशद ख़ान और मोहम्मद सिराज।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (एकादश): विराट कोहली, देवदत्त पड़ीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (कीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जॉश हेजलवुड और रसिख डार सलाम।

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100 रनों से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट, बैंगलूरू ने कसा शिकंजा

100 रनों से पहले ही गुजरात की आधी टीम आउट, बैंगलूरू ने कसा शिकंजाGTvsRCB अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू मेजबान गुजरात टाइटंस पर इस कदर हावी रही कि टीम के गेंदबाजों ने ईकाई के तौर पर प्रदर्शन कर गुजरात के 5 विकेट 100 रनों से पहले ही गिरा दिए। ताजा जानकारी तक गुजरात 14.1 ओवरों तक 5 विकेट सिर्फ 99 रनों परदे चुकी थी। पहले पॉवरप्ले में शुभमन गिल और सांई सुदर्शन का विकेट गंवाने वाली गुजरात के लिए कोई बल्लेबाज टिक के नही खेल पाया।

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पहले पॉवरप्ले में बैंगलूरू ने छुटकारा पाया शुभमन सुदर्शन की जोड़ी से (Video)GTvsRCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने पहले ही पॉवरप्ले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडयम में मेजबान टीम गुजरात टाइटंस पर शिकंजा कस लिया। बैंगलूरू ने दोनों सलामी बल्लेबाज और टूर्नामेंट के दो सबसे सफल बल्लेबाज को 4 ओवरों के भीतर ही पवैलियन रवाना कर दिया।

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