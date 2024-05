IPL Final से पहले बुरी खबर, बारिश की भेंट चढ़ा KKR का नेट सेशन

SRH vs KKR IPL 2024 Final Head to Head, Team Preview, Dream 11 Prediction kkr vs srh : IPL 2024 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चूका जहां दो खूंखार टीमों, सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना एक दूसरे से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 26 मई को होगा। इन दोनों टीमों का प्रदर्शन आईपीएल 2024 के बेहद ही शानदार रहा है। कोलकाता टीम ने चौथी बार फाइनल में क्वालीफाई किया है