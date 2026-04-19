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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: रविवार, 19 अप्रैल 2026 (11:34 IST)

गुजरात के खिलाफ जीत ना दिला पाए डेविड मिलर ने बैंगलूरू के खिलाफ जीत दिलाने पर यह कहा

David Miller
डेविड मिलर के “एक या दो छक्के” के मंत्र ने दिल्ली कैपिटल्स को एक शानदार फिनिश तक पहुंचाया। शनिवार को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक यादगार छह विकेट की जीत पक्की करने के लिए डेविड मिलर ने आखिर में शांत रहते हुए भी ज़ोरदार हमला किया।आरसीबी के छह विकेट पर 174 रन बनाने के बाद 175 रनों का पीछा करते हुए, दिल्ली ने ट्रिस्टन स्टब्स के शानदार नाबाद 60 रनों की बदौलत जीत हासिल की, जबकि मिलर 22 रनों पर नाबाद रहे और टीम को ठीक 20 ओवरों में जीत तक पहुंचाया।

आखिरी चार ओवरों में जब 40 से ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी, तो मिलर ने अपने सीधे-सादे लेकिन निर्णायक मंत्र पर भरोसा किया – कि एक या दो छक्के दबाव को बदल सकते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिला, खेल का रुख तेज़ी से बदल गया। एक ज़ोरदार छक्का और उसके बाद चौकों की बौछार ने गेंदबाज़ों को बैकफुट पर धकेल दिया, जिससे मुकाबला दिल्ली के पक्ष में झुक गया।

यह शानदार फिनिश मिलर की पारी की धीमी शुरुआत के बिल्कुल उलट थी, जहां उन्हें लगातार सटीक यॉर्कर्स से बांधकर रखा गया था। उस दौर में धैर्य रखते हुए, उन्होंने पलटवार करने के सही मौके का इंतज़ार किया, और जब वह मौका आया, तो उन्होंने पूरी सटीकता के साथ उसे भुनाया।
दूसरी तरफ, स्टब्स ने पूरी समझदारी के साथ रनों का पीछा करने की ज़िम्मेदारी संभाली, और यह सुनिश्चित किया कि रनों की बढ़ती ज़रूरत के बावजूद दिल्ली जीत की दौड़ में बनी रहे। उनकी शांत मौजूदगी ने मिलर को आखिरी पलों में सोचे-समझे जोखिम उठाने का मौका दिया, और दोनों ने मिलकर रनों का पीछा करने के काम को बखूबी अंजाम दिया।

उनकी साझेदारी स्पष्टता और आपसी तालमेल पर आधारित थी – खेल को आखिर तक ले जाना और आखिर में मौके भुनाना – एक ऐसी योजना जो दबाव में भी पूरी तरह से सफल रही।

मिलर के लिए, यह पारी एक ऐसी ही स्थिति में हाल ही में चूके हुए मौके के बाद खुद को साबित करने का भी एक ज़रिया बनी। इस बार, उन्होंने काम पूरा किया, और अपने मंत्र को जीत की हकीकत में बदल दिया, जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने एक रोमांचक मुकाबले को शानदार अंदाज़ में अपने नाम किया।
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