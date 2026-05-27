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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 27 मई 2026 (19:14 IST)

हैदराबाद ने राजस्थान के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी (Video)

IPL
RRvsSRH सनराइजर्स हैदराबाद ने मुल्लनपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। दोनों ही टीम ने एक एक बदलवा किया है।
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (डब्ल्यू), रियान पराग (सी), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा
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