007 बॉंंड के नाम से ट्रोल हुए रोहित, बनाया यह शर्मनाक रिकॉर्ड

Rohit Sharma is James bond because his last innings was 0, 0, 7. — Xavier Uncle (@xavierunclelite) May 9, 2023

COMETH THE HOUR, COMETH THE MAN!





What a consistency it is, what a consistency man, Rohit Sharma you beuty....ufffff #MIvRCB pic.twitter.com/jKCVoYaJgt — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 9, 2023

The LBW which ROHIT SHARMA was Given Out that was NOT OUT. pic.twitter.com/ytQJgkQyq0

9 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 8 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर मुंबई इंडियंस के कप्तान, रोहित शर्मा ने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। रोहित शर्मा इस वक़्त आईपीएल में खराब फॉर्म से गुज़र रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है।मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ RCB के दिए गए 200 के टारगेट का पीछा करने उतरे थे। वे उनकी पिछली दो पारियों में पहले ही अपने नाम दो शुन्य कर चुके थे। उनकी पिछली 4 पारियों का स्कोर 2,3,0,0 है और कल के मैच में 7 रन बनाने के बाद उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और उनके लिए वह अवांछित रिकॉर्ड लगातार पांच पारियों में एक अंक का स्कोर बनाना है। इस से पहले उनका इसी तरह का ख़राब प्रदर्शन 2017 के आईपीएल में दिखाई दिया था जहाँ उन्होंने लगातार 4 परियों में 3,2,4,0 का स्कोर अपने नाम किया था।पिछली तीन पारियों में 0,0 और 7 रन बनाने के कारण उनको ट्विटर पर बॉंड के नाम से भी ट्रोल किया गया।RCB के दिए गए 200 सफलता के साथ पीछा कर लेने के बाद मुंबई इंडियंस आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर 6 जीत और 5 हार के साथ तीसरे नंबर पर हैं जहाँ उनके पास 12 पॉइंट्स हैं। मेन ऑफ़ द मैच रहे सूर्यकुमार यादव जिन्होंने 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 35 गेंदों में 83 रन बनाए।वे वनिंदू हसारंगा की गेंद को क्रीज से आगे निकल कर खेलना चाहते थे लेकिन वे चूक गए और गेंद पेड पर टकराई और RCB ने इस पर DRS लिया जो उनके पक्ष में गया और थर्ड अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट करार दिया। इस पर लोग हैरान रह गए क्योंकि रोहित शर्मा साढे़ 3 मीटर से अधिक क्रीज से बाहर थे ऐसे में मुनाफ पटेल और मोहम्मद कैफ ने बाकायदा दूरी मानते हुए कैफ ने रोहित की क्रीज से काफी बाहर होने की एक तस्वीर ट्वीट की जब गेंद उनके पैड से टकराई और उनके आउट दिए गए तरीके पर सवाल उठाया और लिखा "हेलो डीआरएस, ये थोडा ज्यादा नहीं हो गया? यह एलबीडब्ल्यू कैसे हो सकता है?"वहीँ मुनाफ पटेल ने भी रोहित की फोटो पोस्ट कर लिखा "लगता है अब डीआरएस बी डीआरएस होना चाहिए, अनलकी #RohitSharmaक्या बोलती जनता, ये आउट ही नहीं??"