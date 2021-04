IPL के एक ही सीजन में सिल्वर, गोल्डल और डायमंड डक पर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने निकोलस पूरन

के लिए यह आईपीएल का सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं जा रहा है। वह क्रीज पर कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं पड़ पाता। अमूमन पूरन बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं और आईपीएल 2020 में भी उनका प्रदर्शन औसत रहा था लेकिन इस बार तो कहानी कुछ और ही चल रही है।

निकोलस पूरन एक ही सीजन में सिल्वर, गोल्डल और पर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। जब खिलाड़ी 2 गेंदो में 0 रन बनाकर आउट होता है तो उसे कहते हैं। जब खिलाड़ी पहली ही गेंद पर 0 रन बनाकर आउट होता है तो उसे कहते हैं और जब खिलाड़ी बिना कोई गेंद खेले ही 0 पर आउट होता है तो उसे डायमंड डक कहते हैं।

निकोलस पूरन सिर्फ दिल्ली के खिलाफ खाता खोल पाए थे और 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। कुल 4 मैचों में वह 9 रन बना पाए हैं। उनके 0 पर आउट होने के

वाक्ये की ट्विटर पर भी खूब खिल्ली उड़ी

Nicholas Pooran experiencing the Glenn Maxwell phenomenon — slut for jofra archer (@neeshamixer) April 21, 2021

Nicholas Pooran's scores - 0090 International country code 0090 - Turkey — Ekambaram Raveendran (@ekambaram_10) April 21, 2021

Nicholas Pooran Comes To Bat & Then After Playing 1 Ball !! ( 0,0,9,0 Runs Till Now ) #BestHomeCommentator @Housing pic.twitter.com/LHO12nBToM — Gaurang Mestry (@Gaurang321) April 21, 2021

Nicholas Pooran has a surname that translates to chutiya in Malayalam. Like, genital accuracy included.



People, make this trending. — Rahul Rajeev (@rahul__rajeev) April 21, 2021

After successfully making the "Streak" of Zeroes in IPL, Snapchat has approached Nicholas Pooran to sign him as it's Brand Ambassador..!!#PBKSvSRH#PBKSvsSRH — Ujjwal Thakur (@ashutosh5897_v) April 21, 2021