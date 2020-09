IPL 2020 : गेंदबाजों और शुभमन गिल ने केकेआर को सनराइजर्स पर दिलाई जीत

अबुधाबी। युवा बल्लेबाज (Shubman Gill) के नाबाद अर्द्धशतक और पैट कमिंस की अगुवाई में गेंदबाजों के अनुशासित के दम पर कोलकातानाइटराइडर्स (Kolkata Knight Rider) ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में (Sunrisers Hyderabad) को 7 विकेट से हरा दिया।

.@RealShubmanGill is the Man of the Match for his match-winning knock of 70*off 62 deliveries.#Dream11IPL #KKRvSRH pic.twitter.com/pl6Ep1mVhd