साहा-वॉर्नर की विस्फोटक बल्लेबाजी, हैदराबाद ने दिल्ली को दिया 220 रनों का लक्ष्य

दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इसका फायदा उठाया हैदराबाद के ओपनरों ने। हैदराबाद ने इस मैच में जानी बेयरस्टो की जगह साहा को एकादश में जगह दी और उन्हें पहली बार ओपनिंग में उतारा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 45 गेंदों पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 87 रन ठोक डाले।



हैदराबाद के कप्तान वॉर्नर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 34 गेंदों पर 66 रन में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। साहा और वॉर्नर ने पहले विकेट के लिए 58 गेंदों में 107 रन की साझेदारी की।

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वॉर्नर को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। साहा ने फिर मनीष पांडेय के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की। साहा को एनरिच नोर्त्जे ने कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराया। साहा का विकेट 170 के स्कोर पर गिरा।

Innings Break!



Some serious hitting from @SunRisers as they post a mammoth total of 219/2 on the board.



